По версии агрегатора Opencritic.

Критики признали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom шедевром. Они выставили высочайшие баллы и заявили, что игра станет ориентиром для будущих поколений. В результате свежий приключенческий экшен занял первое место в списке лучших проектов на агрегаторе Opencritic.

С октября 2017 года лидером была Super Mario Odyssey с оценкой 97 баллов. Ее не смогли подвинуть даже такие мастодонты, как Red Dead Redemption 2 и Elden Ring, которые получили на 1 и 2 пункта меньше соответственно. А вот The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom присудили 97 баллов. По итогу игра заняла первую позицию, как более свежий релиз.

Стоит отметить, что Opencritic выводит средневзвешенную оценку на основе обзоров аффилированных изданий. То есть для получения столь большого количества баллов, игра должна понравиться десяткам рецензентов. А такое случается крайне редко. Первая часть, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, тоже вошла в список, причем оказалась сразу на третьем месте.

Лучшие игры в истории по версии Opencritic

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; Super Mario Odyssey; The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Red Dead Redemption 2; Elden Ring; God of War; The Last of Us Remastered; Persona 5 Royal; Persona 5; Hades.

