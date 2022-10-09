Эд Бун поделился информацией в честь 30-летия серии.

Культовой серии файтингов Mortal Kombat исполнилось 30 лет. В честь этого создатель и идейный вдохновитель серии Эд Бун рассказал, как в первой игре франшизы появились "фаталити".

Основатель NetherRealm Studios дал интервью блогеру Брайану Тонгу. Он сообщил, что изначально разработчики не планировали добавлять кровавые добивания в проект. "Фаталити" хотели реализовать лишь для Шанг Цунга, последнего босса в первой Mortal Kombat. Но затем появилась идея предоставить такую возможность игрокам, чтобы они сами решали, стоит ли завершить бой зрелищным убийством.

"У Шанг Цунга, финального персонажа-босса в игре, был такой прием, когда он побеждал вас, он [доставал] большой меч и отрубал вам голову. Так что это ["фаталити"] должен был совершать только босс, но однажды, просто дурачась, мы заставили Джонни Кейджа пригнуться и ударить парня апперкотом. А потом мы просто использовали анимацию головы [из "фаталити" Шанг Цунга]", — рассказал Бун.

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По словам создателя Mortal Kombat, идея оказала большое влияние на коллектив. Одни разработчики считали, что добивания обязательно нужно внедрить в игру, а другие выступали против. Бун обратил внимание на бурную реакцию команды и решил реализовать "фаталити" в первой части MK. После выхода они стали одной из главных особенностей файтинга.

Серия Mortal Kombat — основные подробности

Дебютная игра во франшизе появилась в 1992 году. Ранее Эд Бун показывал, как создавался легендарный прием Скорпиона для проекта.

Сейчас серия насчитывает более двадцати файтингов. В 2011 году ее перезапустили, выбрав новый вектор развития. С тех пор вышли три части, последняя — Mortal Kombat 11.

Согласно слухам и утечкам, NetherRealm Studios сейчас трудится над продолжением франшизы. Однако официальные сведения на этот счет не поступали.

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