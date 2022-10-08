Картина совсем скоро будет доступна для просмотра.

Warner Bros. Animation при поддержке издания IGN поделилась отрывком из нового анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Snow Blind. В ролике демонстрируется встреча главного героя Кенши с незнакомцем.

Видео начинается с момента, где протагонист лежит окровавленный посреди деревни. Он потерпел поражение в бою против сильного противника. Через мгновение к Кенши подошел старик, который назвался Сонгом.

Этот персонаж рассказал, что был когда-то на месте главного героя. По его словам, протагонист хорошо сражается, но не может выстоять против более мощных противников. Затем Сонг рассказал о мече, который способен наделить Кенши огромной силой.

Показанный фрагмент из Mortal Kombat Legends: Snow Blind — это часть сюжетной завязки. Она цитирует историю главного героя из игр и его путь к становлению великим воином.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind — основные подробности

Это третья лента из новой линейки анимационных фильмов Mortal Kombat Legends. Первой была Scorpion's Revenge, а второй — Battle of the Realms.

Сюжет картины посвящен Кенши, который пытается стать сильнее, чтобы сразиться с Кано и его бандой головорезов.

За сценарий Snow Blind отвечает Джереми Адамс. Он же писал сюжеты к предыдущим частям серии. Это будет его последний мультфильм в линейке.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind выйдет на DVD и в цифровых сервисах с 9 по 11 октября.

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