Зрителям показали кинематографический трейлер и геймплейный ролик.

Ubisoft, как и обещала, провела демонстрацию пиратского экшена Skull and Bones. Зрителям показали кинематографический трейлер и устроили презентацию геймплея. Разработчики также назвали дату релиза — проект выйдет 8 ноября 2022 года, о чем ранее говорилось в утечке. Игра заглянет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, а вот PS4 и Xbox One остались за бортом.

В свежем трейлере показан путь образного главного героя. Он ютился в трущобах, стал рядовым пиратом, поучаствовал в первом бою и испытал на себе тяготы шторма в море. Затем авантюрист создал себе небольшое судно и постепенно превратился в настоящего капитана.

Геймплейная демонстрация раскрыла основные особенности Skull and Bones. События проекта разворачиваются в Индийском океане в эпоху, вдохновленную Золотым веком пиратства. Основная цель – пройти путь от бродяги до легендарного пирата.

Приключение начинается с кораблекрушения, после которого игроки окажутся в корсарском приюте Сент-Энн. В таких убежищах можно создавать и улучшать корабли, изготовлять снаряжение, закупаться провиантом, брать контракты и взаимодействовать с другими пользователями.

Мир Skull and Bones включает множество активностей: сражения, исследования местности, поиск сокровищ и так далее. За каждую из них, а также выполнение контрактов повышается репутация. Она показывает известность игрока и открывает доступ к более выгодным и сложным миссиям.

Корабли станут основой Skull and Bones. Суда делятся на несколько типов: для боев, исследований, быстрых путешествий и так далее. Их можно всячески улучшать, например, приобретать более мощные пушки.

Что еще стало известно из презентации Skull and Bones

Пользователям понадобится добывать много ресурсов, так как они применяются при создании предметов.

В игре есть охота на диких животных с копьями в руке. Это тоже нужно для получения материалов.

При посещении суши можно встретить бродячих торговцев, которые продают полезные вещи.

Ubisoft планирует поддерживать игру с помощью динамичных ивентов. За участие в них предусмотрены отдельные призы.

В рамках трансляции разработчики также показали прохождение одного из контрактов. Пользователи могут оценить, как действительно реализованы плавание, исследование, сражения и путешествия на суше в Skull and Bones.

Вас также могут заинтересовать новости: