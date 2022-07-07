Ubisoft, как и обещала, провела демонстрацию пиратского экшена Skull and Bones. Зрителям показали кинематографический трейлер и устроили презентацию геймплея. Разработчики также назвали дату релиза — проект выйдет 8 ноября 2022 года, о чем ранее говорилось в утечке. Игра заглянет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S, а вот PS4 и Xbox One остались за бортом.
В свежем трейлере показан путь образного главного героя. Он ютился в трущобах, стал рядовым пиратом, поучаствовал в первом бою и испытал на себе тяготы шторма в море. Затем авантюрист создал себе небольшое судно и постепенно превратился в настоящего капитана.
Геймплейная демонстрация раскрыла основные особенности Skull and Bones. События проекта разворачиваются в Индийском океане в эпоху, вдохновленную Золотым веком пиратства. Основная цель – пройти путь от бродяги до легендарного пирата.
Приключение начинается с кораблекрушения, после которого игроки окажутся в корсарском приюте Сент-Энн. В таких убежищах можно создавать и улучшать корабли, изготовлять снаряжение, закупаться провиантом, брать контракты и взаимодействовать с другими пользователями.
Мир Skull and Bones включает множество активностей: сражения, исследования местности, поиск сокровищ и так далее. За каждую из них, а также выполнение контрактов повышается репутация. Она показывает известность игрока и открывает доступ к более выгодным и сложным миссиям.
Корабли станут основой Skull and Bones. Суда делятся на несколько типов: для боев, исследований, быстрых путешествий и так далее. Их можно всячески улучшать, например, приобретать более мощные пушки.
Что еще стало известно из презентации Skull and Bones
- Пользователям понадобится добывать много ресурсов, так как они применяются при создании предметов.
- В игре есть охота на диких животных с копьями в руке. Это тоже нужно для получения материалов.
- При посещении суши можно встретить бродячих торговцев, которые продают полезные вещи.
- Ubisoft планирует поддерживать игру с помощью динамичных ивентов. За участие в них предусмотрены отдельные призы.
В рамках трансляции разработчики также показали прохождение одного из контрактов. Пользователи могут оценить, как действительно реализованы плавание, исследование, сражения и путешествия на суше в Skull and Bones.