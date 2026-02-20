Приготовьте тонкие блины на молоке и заверните в них сразу три любимые начинки.

Масленица - время, когда хочется радовать себя и близких вкусными блюдами. Тонкие, золотистые блины с легкой корочкой просто тают во рту и дарят настоящее удовольствие. Чтобы сделать их по-настоящему особенными, внутрь заворачивают начинку. Причем начинка для блинов может быть не одна.

Королевские блины с творогом, вишней и маком

Блины с тремя начинками - настоящий хит последних лет. Каждая хозяйка старается удивить необычным сочетанием вкусов, превращая привычное блюдо в настоящий праздник на столе.

Королевские блины на молоке - рецепт с тройной начинкой

Для приготовления блинов понадобятся:

3 яйца;

35 г сахара + ванилин на кончике ножа (не переборщите, так как ванилин может горчить);

1ч. л. соли;

0,5 л молока;

30 г сливочного масла;

200 г муки.

Творожная начинка для блинов:

300 г творога;

35 г сахара + ванилин на кончике ножа;

60 г сметаны.

Маковая начинка для блинов:

100 г мака;

1 ч. л. манки;

55 г сахара + ванилин на кончике ножа;

125 мл молока;

20 г сливочного масла.

Начинка из замороженной вишни для блинов:

300 г замороженной вишни без косточки;

40 г сахара;

25 г кукурузного крахмала.

Тесто на блины: взбить яйца с сахаром, ванилином и солью. Добавить из общего количества 100 мл молока. Перемешать, добавить муку и снова перемешать до однородности. Добавить все молоко, что осталось и снова перемешать. Добавить растопленное сливочное масло, снова перемешать. Из получившего теста пожарить блины - всего должно получиться 12-13 штук.

Для первого блина сковородку нужно смазать растительным маслом, а после - не нужно.

Для творожной начинки: творог смешать со сметаной, сахаром и ванилином. Пробить блендером. Если блендера нет, творог можно перетереть через сито и хорошо вымешать со сметаной и сахаром.

Начинка из мака: мак перетереть в ступке или измельчить в кофемолке, добавить манку и перемешать. Налить в сотейник молоко, всыпать сахар с ванилином, перемешать и прогреть до растворения сахара и парения. Добавить мак, перемешать и держать на небольшом огне, помешивая время от времени - начинка должна закипеть, а затем ее нужно еще проварить до загустения. Добавить сливочное масло и перемешать, дать остыть.

Для вишневой начинки: вишню разморозить, сок, который отделился, слить. Выложить вишню в сотейник (можно сковородку с толстым дном), добавить сахар и крахмал и на среднем огне, постоянно помешивая, довести до кипения. Проварить 1-2 минуты - крахмал должен завариться. Дать начинке остыть.

Выложить блин, на одну его сторону выложить вишневую начинку, на противоположную - творожную, завернуть каждую начинку до половины блина. Отложить заготовку. На второй блин выложить на край маковую начинку и завернуть до 1/3 блина. Поместить рядом блин-заготовку с двумя другими начинками и завернуть полностью. Разрезать посередине наискосок и выложить на тарелку. Все повторить с остальными блинами.

