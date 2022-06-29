Релиз состоится осенью текущего года.

Датамайнер под псевдонимом Aggiornamenti Lumia узнал дату выхода пиратского экшена Skull & Bones от Ubisoft. Энтузиаст исследовал файлы в базе данных Microsoft Store и выяснил, что долгострой выйдет 8 ноября 2022 года. Он также выяснил, какие бонусы предусмотрены за предварительный заказ проекта.

Находку Aggiornamenti Lumia в Twitter подтвердил проверенный инсайдер Том Хендерсон. Ранее этот же информатор сообщал, что полноценная демонстрация Skull & Bones пройдет в начале июля. Вероятнее всего, Ubisoft планировала огласить дату релиза в рамках трансляции.

Что касается бонусов за предварительный заказ пиратского экшена, то к ним относятся две миссии — "Кровавые кости" (Bloody Bones) и "Пепельный корсар" (The Ashen Corsair). Список также включает цифровой артбук, саундтрек, премиальный набор и Smuggler Pass. Последний, возможно, будет каким-то боевым пропуском. Скорее всего, количество бонусов зависит от издания: чем дороже версия, тем больше дополнительных подарков достанется за предзаказ.

Коротко о Skull & Bones

Игру анонсировали на выставке Е3 в 2017 году. С тех пор Ubisoft успела выпустить несколько трейлеров и показать геймплей экшена. Однако все официальные демонстрации неактуальны, так как Skull & Bones побывала в производственном аду.

Согласно сведениям инсайдеров, концепцию проекта несколько раз меняли. Разработчики пересматривали место действия, корабельные битвы, активности на суше и прочие аспекты.

В конце апреля в Сеть просочилось геймплейное видео Skull & Bones. Судя по ролику, события игры вдохновлены пиратством в Индийском океане в эпоху Золотого века корсаров. Пользователи будут начинать приключение в роли изгоя, а главная цель — стать прославленным морским разбойником.

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