Компания готовит два мероприятия.

Французское издательство Ubisoft анонсировало два цифровых шоу. Первое будет посвящено пиратскому экшену Skull & Bones, а второе — другим играм компании.

Трансляция Ubisoft Forward, посвященная разным проектам Ubisoft, состоится 10 сентября, начало — в 22:00 по киевскому времени. Издательство пообещало много новостей и демонстрации нескольких игр от команд со всего мира. Мероприятие будут показывать на официальных каналах компании на YouTube и Twitch.

А что касается показа Skull & Bones, то он пройдет уже в ближайший четверг, 7 июля. Шоу начнется в 21:00 по киевскому времени, а вот сколько продлится, пока неизвестно. Разработчики заявили, что в рамках трансляции состоится мировая премьера геймплея.

Ubisoft Forward: что могут показать на шоу

Новую часть Assassin's Creed, которая выросла из дополнения к AC Valhalla. Согласно инсайдерским данным, главным героем в игре станет Басим, а геймплей будет сконцентрирован на скрытном прохождении.

Шутеры XDefiant, Tom Clancy's Ghost Recon Frontline и Tom Clancy's The Division: Heartland. Первые два проекта схлопотали немало критики после анонса, поэтому их релиз отложили.

Геймплей Avatar: Frontiers of Pandora с датой релиза. Согласно заявлению Тома Хендерсона, игра выйдет 18 ноября.

Дебютный трейлер ремейка Splinter Cell, который анонсировали в прошлом году.

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