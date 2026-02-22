Какая же Масленица без вареников! В Украине любят вареники с картошкой, тушеной капустой, вишнями и, конечно же, творогом, а особенно вкусными получаются приготовленные на пару. Они не темнеют после остывания, сохраняют аппетитный вид и прекрасно держат форму. Рассказываем, как приготовить вареники с творогом на пару, чтобы они получились, как у бабушки.
Вареники на пару - рецепт на кефире и дрожжах
Пушистое тесто на вареники на кефире на пару - особенно нежное. Благодаря дрожжам оно хорошо поднимается, становится мягким и упругим, а сами вареники не развариваются. Кефир добавляет легкую кислинку и делает тесто более эластичным, поэтому с ним удобно работать.
Рецепттеста на вареники:
- 600 г муки;
- 2 яйца;
- 0,5 стакана воды;
- 0,5 стакана кефира;
- 2 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 2 ч. л. сухих дрожжей.
Начинка:
- 400 г творога;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. сахара + 1 пакетик ванильного сахара.
Как приготовить дрожжевое тесто для вареников на пару
Слегка взбить яйца, добавить воду и кефир (комнатной температуры), перемешать. Муку смешать с сахаром, солью, дрожжами. Добавить кефирную смесь, перемешать. Замесить тесто и дать ему постоять 10 минут - оно должно подняться.
Для начинки: добавить к творогу яйцо и сахар и хорошо перемешать.
Тесто легко обмять и вымесить. Раскатать пласт толщиной примерно 0,5-0,7 см - очень тонкое будет рваться, толстое - дольше пропариваться. Стаканом вырезать заготовки и выложить начинку. Хорошо защепить края.
Дрожжевое тесто - очень нежное, поэтому работать с ним нужно аккуратно, не пересыпая лишней мукой.
Как варить вареники на пару
Вареники на пару можно готовить в пароварке или на марле над кастрюлей, как делали наши бабушки. Для этого в кастрюлю нужно налить воду (примерно на 1/3 объема), сверху установить сито или натянуть плотную марлю, хорошо закрепив ее. Воду в кастрюле довести до кипения - она должна кипеть, чтобы образовывался пар.
Выложить сформированные вареники на расстоянии 2-3 см друг от друга - они увеличатся в объеме. Накрыть крышкой.
Сколько варить вареники на пару
На дрожжевом тесте вареники на пару готовят 7-10 минут. Готовые вареники должны стать пышными и упругими. Чтобы проверить готовность, можно осторожно разрезать один - тесто внутри должно быть полностью пропаренным, без сырых участков.
Готовые вареники смазать сливочным маслом, чтобы они не слипались. Подавать со сметаной.