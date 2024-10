Серия Resident Evil со скидками до 75%: самые интересные предложения на Хэллоуин распродаже в Steam

Триватиме продается до 4 ноября.

В Steam стартовала традиционная ежегодная распродажа Steam Scream, посвященная Хэллоуину. В магазине представлено множество хоррор (и не только) игр, которые сейчас можно купить по привлекательным скидкам вплоть до 85%. Мы собрали на наш взгляд самые интересные игры, которые можно приобрести по выгодной цене.

Распродажа Steam Scream 2024 длится с 28 октября по 4 ноября.

Серия Resident Evil - до 75%

Resident Evil - это не просто серия игр, а настоящая классика в жанре survival horror. Вас ждет атмосфера напряжения и страха, где каждая тень может скрывать зловещую угрозу. В Resident Evil важна не только борьба с жуткими существами, но и загадки, которые требуют от игрока внимательности и сообразительности. Независимо от того, новичок вы в серии или опытный охотник на зомби, Resident Evil предложит вам увлекательный опыт, который невозможно забыть. Ужасные монстры, таинственные особняки и постапокалиптические улицы городов - здесь каждый найдет что-то для себя.

Видео дня

The Callisto Protocol - 337 гривен (-70%)

The Callisto Protocol - игра, созданная разработчиками культовой Dead Space, обещает погрузить вас в мрачный и жуткий мир далекого будущего. Действие разворачивается на отдаленной колонии в глубоком космосе, где вам придется выживать среди жутких созданий и раскрывать зловещие тайны этого места. Разработчики уделили особое внимание атмосферности: каждый уголок станции пропитан страхом, а напряжение усиливается благодаря великолепной графике и звуковому сопровождению.

The Quarry - 224 гривны (-80%)

The Quarry - это интерактивный хоррор, который бросает вас в самую гущу мистических событий в заброшенном летнем лагере. Игра предлагает невероятно увлекательный сюжет, где судьбы персонажей зависят только от ваших решений. Управляйте группой подростков, попавших в ловушку таинственного и жуткого леса, где каждый ваш выбор может стать последним. Кооперативный режим позволяет пройти историю вместе с друзьями, принимая решения, которые меняют развитие событий и судьбу героев.

A Plague Tale: Requiem - 419 гривен (-60%)

A Plague Tale: Requiem - продолжение драматической истории о брате и сестре, которые пытаются выжить в мире, пораженном эпидемией чумы. Игра предлагает потрясающие пейзажи средневековой Европы, наполненные страхом и отчаянием. Вам придется скрываться от инквизиции, сражаться с крысами и разгадывать тайны, которые окружают этот проклятый мир. Трогательная история о любви, преданности и борьбе за жизнь затронет ваше сердце, а детализированные локации и кинематографические сцены позволят полностью погрузиться в атмосферу мрачного средневековья.

Outer Wilds - 299 гривен (-40%)

Outer Wilds - это удивительное приключение, где вас ждут исследования далекой звездной системы и разгадка множества тайн. Игра предлагает уникальный игровой процесс, который сосредоточен на исследовании и взаимодействии с миром, а не на боевых действиях. Здесь каждый уголок космоса полон загадок и сюрпризов, которые предстоит раскрыть. В Outer Wilds вас ждет петля времени, где каждая новая попытка приближает к пониманию того, что на самом деле происходит в этой странной звездной системе. Великолепный саундтрек и атмосферные пейзажи создают ощущение настоящего приключения, которое обязательно стоит испытать.

Sons of the Forest - 330 гривен (-45%)

Sons of the Forest - продолжение известной игры The Forest, где вас ждут еще более мрачные и захватывающие испытания. Вы оказываетесь в лесу, полном опасностей и тайн, где каждый уголок скрывает смертельные угрозы. Игра предлагает расширенные возможности крафта, более глубоко раскрывающийся сюжет и возможность кооперативной игры. Станьте настоящим исследователем дикого леса, стройте укрепления, сражайтесь с мутантами и старайтесь выжить, используя все доступные ресурсы.

Subnautica - 374 гривны (-50%)

Subnautica - культовая игра в жанре выживания под водой, которая предлагает уникальный опыт исследования невероятного подводного мира. Здесь вас ждет огромный океан, полный разнообразных существ, загадок и опасностей. Стройте базу, собирайте ресурсы и старайтесь выжить в этом красивом, но смертельно опасном мире. Особое внимание стоит уделить атмосфере игры: невероятные пейзажи, детализированные существа и напряжение, возникающее во время каждого погружения в глубокие воды, делают Subnautica одним из лучших проектов в жанре выживания.

Dying Light - 21 гривна (-85%)

Dying Light - динамичный зомби-экшен, который сочетает элементы паркура и выживания в огромном открытом мире. Игра предлагает уникальный игровой процесс, где днем вы исследуете мир, собираете ресурсы и выполняете задания, а ночью сталкиваетесь с жуткими и смертельно опасными врагами. Механика паркура позволяет вам легко передвигаться по крышам и избегать опасностей, а богатый арсенал оружия позволяет эффективно бороться с зомби.

Dead Space (2023) - 449 гривен (-70%)

Dead Space (2023) - это ремейк культового хоррора, который возвращает нас к приключениям инженера Айзека Кларка на борту космической станции, наполненной некроморфами. Игра получила обновленную графику, новые детали сюжета и улучшенную механику, делая каждое столкновение с монстрами еще более жутким и напряженным. Мрачная атмосфера, постоянное ощущение опасности и великолепная работа над звуковыми эффектами делают Dead Space настоящим шедевром для поклонников жанра.

Напомним, что ранее мы рассказывали о лучших кооперативных играх. Огромным преимуществом игр из подборки является то, что они все доступны по подписке Xbox Game Pass.

Вас также могут заинтересовать новости: