Геймдизайнер Джош Сойер исполнил кавер на песню из фильма "Телохранитель".

Некоторые разработчики стараются поддерживать тесный контакт со своей фанатской аудиторией. Один из них — директор по дизайну в Obsidian Entertainment Джош Сойер. В начале года он пообещал спеть игроку, который пройдет невероятно сложное испытание в Pillars of Eternity II: Deadfire. Такой умелец нашелся спустя месяц, а на днях свою часть сделки выполнил и руководитель. Джош Сойер записал кавер на песню "I Will Always Love You", которая вошла в саундтрек к фильму "Телохранитель".

В мае 2019 года Obsidian Entertainment выпустила обновление для Pillars of Eternity II. Оно содержало крайне сложное испытание, в котором энтузиастам предлагалось пройти игру на максимальном уровне сложности, без команды и с одной ячейкой для сохранения. После смерти весь прогресс удалялся, как в "рогаликах".

Obsidian пообещала достойную награду за выполнение трудной задачи. Студия заявила, что увековечит имена первых 12 умельцев, которые преодолеют испытание. Однако до февраля текущего года лишь 11 геймерам удалось завершить игру со столь тяжелыми условиями. Тогда Джош Сойер решил усилить мотивацию пользователей.

Дальнейшие действия директора по дизайну

Руководитель установил для двенадцатого человека дополнительное требование: не создавать персонажа с подклассами священник-скаен и маг крови.

В качестве второй награды Джош Сойер назначил кавер на "I Will Always Love You" в собственном исполнении.

Двенадцатым умельцем стал Риккардо Pale Shelter Новелло. О нем упоминается в ролике выше.

Автор: Назар Степорук