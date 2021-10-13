Obsidian Entertainment намерена создать глубокую ролевую игру.

Экшен-RPG Avowed анонсировали летом прошлого года, но с тех пор разработчики из Obsidian Entertainment почти ничего не рассказывали об игре. Развеять ореол таинственности вокруг проекта решило издание Windows Central. Представители портала поделились массой подробностей, которые узнали из собственных источников.

Согласно опубликованным данным, Avowed создается на улучшенном движке The Outer Worlds. Последние месяцы игра все еще находилась на стадии подготовки к основному производству, но сейчас Obsidian уже приближается к созданию первой рабочей сборки. Сотрудники смогут запускать этот прототип и играть, но обычным пользователям его не покажут. Журналисты утверждают, что авторы уже подготовили геймплейный костяк, часть механик и систем.

Avowed должна стать масштабной и глубокой ролевой игрой с соответствующими жанру атрибутами. Obsidian также намерена внедрить в проект обширное повествование. Наверняка оно будет нелинейным и с вариантами выбора на отдельных этапах.

Боевая система Avowed вдохновлена The Elder Scrolls V: Skyrim. Игроки вольны использовать оружие или магию в каждой руке. Например, есть возможность взять два клинка, меч в паре с заклинанием или активные навыки. Оружие и магия, которые помещаются сразу в обе руки, тоже имеются. Колдуны в Avowed смогут назначать на разные клавиши книги со способностями и переключаться между ними. Сообщается, что в игре будут комплексные анимации применения заклинаний. Еще разработчики рассматривают возможность добавить в проекте огнестрельное оружие.

В грядущей экшен-RPG будут классы и игровые стили. От них и выбора экипировки зависят навыки персонажа. Разработчики не хотят реализовывать прокачку на манер Skyrim, поэтому придумали свою систему.

Что еще рассказали об Avowed

Так как события игры происходят во вселенной Pillars of Eternity, она обзаведется многими знакомыми для поклонников упомянутой серии элементами. Из PoE в Avowed точно перекочуют враги и отдельные заклинания.

Большое внимание уделяется улучшению оружия магическими эффектами. Они гарантируют дополнительное преимущество в сражениях.

Реализовано взаимодействие с окружением. Например, огонь может завалить проход в пещере.

Avowed позиционируется, как ответ Skyrim. Игру наверняка покажут на Е3 2021.

Автор: Назар Степорук