Нидерландский аккаунт PlayStation в Твиттере раньше времени опубликовал список игр, которые достанутся подписчикам сервиса PS Plus в марте. Это ремейк культовой ролевой игры Final Fantasy VII, приключенческий шутер Remnant from the Ashes, свежая инди-головомка Maquette и шутер для виртуальной реальности – Farpoint VR.
Вскоре Sony в официальном блоге PlayStation подтвердила эту информацию.
Трейлер Final Fantasy VII Remake
Ремейк седьмой части Final Fantasy, признанной одной из лучших в серии. Именно ей приписывают популяризацию японских ролевых игр во всем мире. Оригинальная игра вышла в 1997 году на PS1. А ремейк выпустили на PS4 весной 2020 года.
В Sony сообщили, что Final Fantasy VII из раздачи PS Plus нельзя будет бесплатно обновить до версии на PS5.
Трейлер Remnant from the Ashes
Remnant from the Ashes – это смесь жанров action/RPG и кооперативного шутера от третьего лица в постапокалиптическом сеттинге. Игра вышла в 2019 году на консолях и ПК, получив хорошие отзывы от пользователей и критиков.
Трейлер Farpoint VR
Farpoint VR – это шутер для шлемов виртуальной реальности PS VR. Действия игры разворачиваются на неизведанной планете, населенной жуткими монстрами.
Трейлер Maquette
Maquette – это игра-головоломка с рекурсивным миром. Здесь все здания и объекты на локации имеют свои миниатюрные копии. Двигая маленькие объекты, игрок сможет перемещать и большие. Релиз игры состоится 2 марта. В этот же день она станет доступна бесплатно подписчикам PS Plus.
Напомним, что в марте владельцы консолей PlayStation получат еще одну, пятую игру. Это ремейк приключенческого платформера Ratchet & Clank. Чтобы забрать его, подписка PS Plus не потребуется.