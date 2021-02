Получить все четыре игры бесплатно можно будет уже 2 марта.

Нидерландский аккаунт PlayStation в Твиттере раньше времени опубликовал список игр, которые достанутся подписчикам сервиса PS Plus в марте. Это ремейк культовой ролевой игры Final Fantasy VII, приключенческий шутер Remnant from the Ashes, свежая инди-головомка Maquette и шутер для виртуальной реальности – Farpoint VR.

Вскоре Sony в официальном блоге PlayStation подтвердила эту информацию.

Трейлер Final Fantasy VII Remake

Ремейк седьмой части Final Fantasy, признанной одной из лучших в серии. Именно ей приписывают популяризацию японских ролевых игр во всем мире. Оригинальная игра вышла в 1997 году на PS1. А ремейк выпустили на PS4 весной 2020 года.

В Sony сообщили, что Final Fantasy VII из раздачи PS Plus нельзя будет бесплатно обновить до версии на PS5.

Трейлер Remnant from the Ashes

Remnant from the Ashes – это смесь жанров action/RPG и кооперативного шутера от третьего лица в постапокалиптическом сеттинге. Игра вышла в 2019 году на консолях и ПК, получив хорошие отзывы от пользователей и критиков.

Трейлер Farpoint VR

Farpoint VR – это шутер для шлемов виртуальной реальности PS VR. Действия игры разворачиваются на неизведанной планете, населенной жуткими монстрами.

Трейлер Maquette

Maquette – это игра-головоломка с рекурсивным миром. Здесь все здания и объекты на локации имеют свои миниатюрные копии. Двигая маленькие объекты, игрок сможет перемещать и большие. Релиз игры состоится 2 марта. В этот же день она станет доступна бесплатно подписчикам PS Plus.

Напомним, что в марте владельцы консолей PlayStation получат еще одну, пятую игру. Это ремейк приключенческого платформера Ratchet & Clank. Чтобы забрать его, подписка PS Plus не потребуется.

Автор: Сергей Коршунов