Все желающие смогут забрать веселый платформер до 31 марта.

С 1 по 31 марта этого года все владельцы консолей PlayStation получат бесплатно последнюю на сегодня часть платформера Ratchet & Clank. Раздача пройдет в рамках акции PlayAtHome, которую Sony начала еще весной прошлого года.

Об этом сообщил президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

"Последние 12 месяцев были непростыми. И мы все надеемся, что, возможно, скоро начнем видеть проблески света в конце этого длинного туннеля COVID-19 благодаря неустанной работе медицинского сообщества и людей во всем мире. В эти исторические времена команда PlayStation хотела поблагодарить сообщество, отдав что-то взамен", – заявил Джим Райан.

Напомним, что прошлой весной в рамках акции PlayAtHome компания раздавала бесплатно сборник Uncharted: The Nathan Drake Collection и приключенческую игру Journey.

Трейлер Ratchet & Clank

Подробней про Ratchet & Clank

Ratchet & Clank – это приключенческий платформер от создателей Marvel's Spider-Man, студии Insomniac Games.

Сюжет рассказывает про Рэтчета, одного из последних представителей расы Ломбаксов, и веселого робота Кланка. Одной из главных особенностей игры является большой арсенал разнообразного оружия и гаджетов у персонажей.

Следующая часть Ratchet & Clank с подзаголовком Rift Apart выйдет 11 июня на PlayStation 5.

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Автор: Сергей Коршунов