Со 2 февраля до 5 апреля игру смогут забрать себе все подписчики PS Plus.

Сегодня, 2 февраля, на PlayStation 5 вышел автомобильный боевой экшен Destruction AllStars. До 5 апреля новый эксклюзив компании смогут забрать бесплатно все подписчики сервиса PS Plus.

"Мы объединяем персонажей и транспортные средства, создавая разрушительный опыт нового поколения", – говорят разработчики из студии Lucid Games.

Трейлер Destruction AllStars

О чем Destruction AllStars

Это многопользовательский экшен, в котором игроки должны уничтожать автомобили соперников на различных аренах. В матчах участвует 16 игроков. У каждого на выбор уникальные герои и различные машины, которые можно усовершенствовать. Оставшись без транспорта, игрок не выбывает из битвы. Он может уклоняться от атак, применять навыки паркура и захватить авто соперника.

В игре есть несколько режимов с различными заданиями. А в будущем разработчики обещают добавить новым контент.

"Мы готовим новые сезоны с дополнительным контентом, новым опытом и вызовами, которые нужно преодолеть", – заявили в Lucid Games.

Какие особенности PlayStation 5 будут применяться в Destruction AllStars

Благодаря адаптивным триггерам и тактильной обратной связи контроллера DualSense пользователя смогут почувствовать каждый удар, ускорение и столкновение в игре.

Destruction AllStars работает в динамическом 4К, а также использует проприетарную технологию объемного звука Tempest 3D AudioTech.

Напомним, что в феврале вместе с Destruction AllStars подписчики PS Plus могут получить бесплатно адвенчуру Concrete Genie, а также экшен Control в комплекте с двумя дополнениями и патчем для PS5.

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Автор: Сергей Коршунов