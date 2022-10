Такой вывод напрашивается из описания вакансии в одной из внутренних студий компании.

Ранее в Сети неоднократно появлялись намеки на создание новой части Uncharted. Креативный директор Lost Legacy из Naughty Dog Шон Эскейг говорил, что студия хочет увидеть расширение вселенной. А в апреле к компании присоединилась Кристина-Мария Дрейк Макбреарти в качестве основного рекрутера. На своей LinkedIn странице она сообщила, что гордится возможностью продолжать наследие Uncharted. Недавно к этому перечню присоединился еще один намек на создание продолжения серии.

San Diego Studio, одна из внутренних команд Sony, разместила вакансию стажера-геймдизайнера на официальном сайте. В описании сказано, что идеальный кандидат должен иметь степень бакалавра или магистра в аккредитированном университете по одной из перечисленных специальностей. Но куда более интересно, чем будет заниматься стажер.

Начинающий геймдизайнер получит возможность потрудиться вместе с Naughty Dog над "любимой многими франшизой". Здесь есть только два варианта — Jak and Daxter или Uncharted. Первый вариант маловероятен, так как это не особо популярная серия, которая заморожена с 2009 года. Есть еще The Last of Us, но по этой серии официально создается многопользовательский проект, так что его могли бы упомянуть напрямую, а не завуалировано.

Существует вероятность, что San Diego Studio работает с PlayStation Studios Visual Arts и Naughty Dog. Специалисты из двух упомянутых студий объединились в команду для создания новой игры с "высоким качеством графики и захватывающим опытом". Эта информация тоже просочилась благодаря описанию вакансии.

Серия Uncharted — основные подробности

Первая часть франшизы вышла в 2007 году на PlayStation 3. Сейчас серия включает восемь игр — четыре основных и столько же ответвлений.

Последний проект во вселенной Uncharted с подзаголовком Lost Legacy появился на свет в 2017 году. И на протяжении последних пяти лет не было никакой официальной информации о подготовке продолжения.

Недавно сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection, который включает четвертую часть и Lost Legacy, вышел на ПК. Он показал самый слабый старт среди всех проектов Sony. Максимальный онлайн в Steam составил почти 11 тысяч человек.

