Более 300 читателей УНИАН получили шанс выиграть консоль PlayStation 4 Pro

В эту пятницу УНИАН разыграет лимитированную PS4 Pro в комплекте с геймпадом DualShock 4 и игрой The Last of Us Part II.

В минувшую пятницу, 3 июля, УНИАН запустил конкурс, в рамках которого наши читатели могут выиграть лимитированную консоль PS4 Pro в уникальном дизайне с геймпадом DualShock 4 и копией The Last of Us Part II в комплекте.

В конкурсе приняло участие более 300 человек. Не все участники правильно ответили на вопросы нашей викторины. Но до финального розыгрыша остается еще несколько дней. Чтобы лично познакомиться с игрой The Last of Us Part II и пройти ее на консоли PS4 Pro с уникальным дизайном, нужно выполнить очень простые условия.

Условия конкурса:

Напишите в комментариях к посту с конкурсом в Facebook, почему вы хотите пройти эту игру;

Поделитесь нашим постом о конкурсе на своей личной странице в Facebook (в режиме «для всех»);

Подпишитесь на страницу PlayStation Ukraine в Facebook;

Подпишитесь на телеграм-канал УНИАН Игры;

Дайте правильные ответы на вопросы викторины в Google-форме (ссылка закреплена в нашем телеграм-канале).

Уже в эту пятницу, 10 июля, мы подведем итоги конкурса и разыграем лимитированную консоль PS4 Pro с геймпадом DualShock 4 и копией игры The Last of Us Part II среди тех, кто выполнил все условия нашего состязания.

Напомним: экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PS4. Игра стала самым масштабным проектом студии Naughty Dog и самым быстро продаваемым эксклюзивом PlayStation 4. Нашу рецензию на игру вы можете прочитать здесь.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram