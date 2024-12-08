Дэйви Врейден создал Wanderstop в качестве терапии творческого выгорания.

Разработчик Дэйви Врейден, известный по культовой модификации для Half-Life 2 - The Stanley Parable, которая в последствии стала отдельной игрой, представил свой новый проект Wanderstop.

Главной героиней Wanderstop стала Альта, девушка, которая раньше участвовала в подпольных боях, а сейчас должна вести хозяйство в чайном магазине. Однако Альта не воспринимает это как заслуженный отдых и не хочет там находиться.

Геймплейно Wanderstop будет похожа на серию симулятора My Time at...: героине предстоит следить за чистотой территории, разливать чай посетителям и слушать их истории. Разумеется, всё это будет приправлено бесконечным креативом Дэйви Врейдена и его команды из Ivy Road.

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Сам Врэйден рассказал, что сделать Wanderstop его вдохновило творческое выгорание, которое настигло его после The Stanley Parable. Разработчик уже думал, что больше не будет делать игры, прежде чем ему пришла идея сделать что-то простое и уютное:

"Я серьёзно выгорел и даже думал, что больше никогда не буду заниматься нарративом для игр. И тогда я решил сделать уютный тайтл, что-то простое и спокойное, что позволит мне исцелиться и вернуть баланс жизни."

Но тут же Врэйден понял, что он не знает, как сделать игру уютной. Однако разработчику пришла на помощь его же проблема. Дэйви перенёс свои чувства от выгорания в игру, но при этом сам же задал себе ограничение: Wanderstop должна оставаться светлой и комфортной: "Я начал потихоньку брать элементы своего выгорания и ощущения безнадёги и встраивать их в повествование проекта. И внезапно уютность стала очень интересным творческим ограничителем. Как нужно рассказать действительно неприятную и гнетущую историю в формате, заточенном под комфорт?"

Релиз Wanderstop запланирован на 11 марта на ПК и Playstation 5.

Ранее мы рассказывали, что Wanderstop попала в список самых ожидаемых игр ближайших лет по версии издания PC Gamer.

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