"Прекратите нести чушь про нас!" - гласит мод некоторым ютуберам.

Есть такой мод для Half-Life 2 - Half-Life 2 Overcharged, который возвращает в игру вырезанный контент, а также добавляет кучу новых механик, оружия и врагов уже от разработчиков модификации. С этим модом Half-Life 2 ощущается буквально другой игрой.

Half-Life 2 Overcharged был выпущен в 2022 году и стал очень популярным в фандоме HL, но в то же время получал и много критики за излишнюю сложность, хаос и самое главное, играть в него было не интересно.

Недавно мод получил масштабное обновление под названием Half-Life 2 Overcharged 2.0. Однако апдейт, который должен был решить все проблемы модификации, только усугубил их, вызвав ещё одну волну недовольства среди фанатов игры.

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Но самое интересное. что блогеры, которые ранее освещали Half-Life 2 Overcharged, не смогли даже опробовать новую версию мода. При запуске игры у определённых ютуберов появлялась ошибка: "Прекратите нести чушь про нас!". Всего эта проблема затронула четырёх блогеров.

Один из контентмейкеров под ником NoClick, которого как раз в игру не пустили, залез в код Overcharged и узнал, что разработчики мода создали своеобразный чёрный список игроков, который назвали списком "антиграждан". Туда добавили ID профилей Steam блогеров, которые ранее критиковали мод. Если зайти в игру из одного из этих профилей, мод просто выключится с уже упомянутой ошибкой.

Разумеется, это не могло остаться незамеченным, и сейчас Half-Life 2 Overcharged 2.0 на 2-м месте по популярности среди всех модов на одном из крупнейших сайтом ModDB. Звучит неплохо, но этой строчки в рейтинге модификация добилась за счёт пользователей, которые заходят на страницу просто чтобы написать какой-нибудь оскорбительный комментарий.

Самым популярным выражением в отношении мода стало "The Sun is leaking" ("Солнце протекает"), это отсылка на визуальный баг из самого Overcharged, при котором лучи солнца проникали в закрытые комнаты.

Также действия моддеров противоречат правилам Steam. Код, нацеленный на профили пользователей, считается вредоносным, а значит, что Half-Life 2 Overcharged должен быть удалён из Steam.

Ранее мы рассказывали, что разработчица популярных модов для Skyrim решила бросить свою работу из-за травли со стороны игроков.

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