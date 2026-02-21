Такие нежные ароматные блины получаются с добавлением порошка какао.

В Украине началась Масленица 2026, главными традиционными блюдами которой являются вареники, пироги и налистники с творогом. В честь праздника можно приготовить шоколадные блины - они гораздо вкуснее обычных, а готовятся почти так же.

Вам обязательно понравится этот удачный рецепт - нежные шоколадные блины с какао с бархатистой структурой. Подавать изделия рекомендуется с творожно-сметанной начинкой. Её молочная кислинка прекрасно сочетается с изысканным привкусом теста.

Шоколадные блины - рецепт классики

Блины шоколадные получаются методом добавления в тесто какао. При этом важно выбрать качественный порошок со свежим сроком годности, а не фальсификат. Если растереть настоящий какао между пальцами, то останется жирный след.

Подготовьте такие ингредиенты:

три яйца;

сто граммов муки;

пятьсот миллилитров молока;

тридцать граммов сливочного масла;

две столовые ложки какао-порошка;

две столовые ложки сахара;

щепотка соли;

подсолнечное масло для жарки.

Чтобы шоколадные блины из какао получились удачными и не рвались, яйца и молоко следует заранее достать из холодильника и нагреть до комнатной температуры. А сливочное масло растопите в микроволновки и остудите.

Затем можно приступать к замешиванию теста. Сначала в большой миске смешайте сухие ингредиенты: просеянную муку, соль, сахар, какао. В другой емкости взбейте яйца с молоком. В яичную массу постепенно вмешайте первую смесь. Также влейте остывшее масло и замесите однородное, довольно жидкое тесто. Убедитесь, что в нем нет комочков муки.

Перед жаркой желательно дать массе настояться, чтобы все ингредиенты хорошо смешались между собой. Затем пожарьте шоколадные блинчики: очень горячую сковороду смажьте подсолнечным маслом и налейте половину половника теста. Равномерно распределите и жарьте по 1-2 минуты с обеих сторон.

Если блины начнут прилипать, можно еще раз смазать сковороду маслом и уменьшить огонь. Готовые изделия желательно накрывать пленкой или крышкой от сковороды, чтобы их края не обветрились.

Подавайте шоколадные блины с творогом, бананом или вишней, а при подаче при желании полейте джемом, нутеллой или сгущенкой. Также из них можно сделать оригинальный десерт - блинный торт.

