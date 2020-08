Для ремейка легендарной Mafia переписали сценарий и озвучку

Разработчики раскрыли новые подробности Mafia: Definitive Edition.

Издатель 2K Games и разработчики из студии Hangar 13 опубликовали ролик, в котором поделились новыми подробностями ремейка легендарной игры Mafia с подзаголовком Definitive Edition.

Геймплей Mafia: Definitive Edition

Действие ремейка, как и оригинала разворачивается в вымышленном американском городе Лост-Хевен в 1930-годы. Сюжет рассказывает о бывшем таксисте Томми Анджело и его становлении в рядах мафии.

В Hangar 13 рассказали, какие изменения им пришлось внести в ремейк игры, которая вышла 18 лет назад.

В Mafia: Definitive Edition обновлен и частично переписан сценарий;

Переделаны катсцены и переписана озвучка;

Полностью переработан город. В нем появилось больше объектов, с которыми можно взаимодействовать;

Для ремейка был полностью переделан игровой движок;

Также в Mafia: Definitive Edition были переделаны игровые сцены в угоду кинематографичности. Однако некоторые критики отметили, что это не во всех случаях пошло игре на пользу. В то же время все ключевые задания, включая знаменитую миссию, в которой нужно соревноваться на гоночных автомобилях, были бережно воссозданы в ремейке.

Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, оригинальная Mafia с подзаголовком The City of Lost Heaven вышла 2002 году на ПК. Спустя два года ее перенесли на PS2 и Xbox. Игра получила высокие отзывы пользователей и критиков, а вскоре стала культовой. Сиквел вышел в 2010 году на ПК, PS3 и Xbox 360. Релиз третьей части состоялся в 2016 году на ПК, PS4 и Xbox One.

Автор: Сергей Коршунов