Выход ремейка гангстерской игры Mafia перенесли на 25 сентября

Новая дата релиза появилась на официальном сайте игры.

Ремейк культовой гангстерской игры Mafia с подзаголовком Definitive Edition перенесли на 25 сентября.

Соответствующая дата появилась на сайте игры. Вскоре компания 2K Games официально подтвердила новую дату релиза на своей странице в Twitter.

Изначально Mafia: Definitive Edition должна была выйти 28 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Вероятней всего, разработчики решили перенести игру из-за плохих отзывов на ремейк второй части. Mafia II: Definitive Edition вышла 19 мая. Пользователи раскритиковали переиздание за технические ошибки, проблемы с сохранениями, отсутствие физики одежды и устаревшие анимации. На агрегаторе Metacritic версия игры для PS4 получила 56 баллов от критиков и 6,4 балла от пользователей.

Трейлер Mafia: Definitive Edition

Напомним, первая часть игры Mafia с подзаголовком The City of Lost Heaven вышла 2002 году на ПК. Спустя два года игру перенесли на PS2 и Xbox. Игра получила высокие отзывы пользователей и критиков, а вскоре стала культовой. Сиквел вышел в 2010 году на ПК, PS3 и Xbox 360. Релиз третьей части состоялся в 2016 году на ПК, PS4 и Xbox One.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram