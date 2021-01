Игра выйдет в комплекте с тремя дополнениями.

Обновленная версия ролевой игры Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning от создателей комикса "Спаун" и Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет на Nintendo Switch этой весной – 16 марта.

Трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Читайте такжеНостальгическая RPG с заделом на будущее. Обзор Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Как сообщил издатель, THQ Nordic, игра появится на гибридной консоли Nintendo сразу с тремя дополнениями: The Teeth of Naros, Legend of Dead Kel и Weapons and Armor.

Также подтвердила планы по дальнейшему развитию приключений в Амалуре – в 2021 году для Re-Reckoning выйдет совершенно новое дополнение под названием Fatesworn.

Чем интересна Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Оригинальная Kingdoms of Amalur: Reckoning создавалась совместными усилиями писателя Роберта Сальваторе, создателя комикса "Спаун" Тодда Макфарлейна и геймдизайнера Elder Scrolls IV: Oblivion Кена Ролстона.

Игру изначально задумывали как ММО с мощным сеттингом, недаром над ней работал фантаст Сальваторе. Но в процессе у студии начались финансовые трудности, и проект превратился в однопользовательскую RPG.

Игра вышла в 2012 году и собрала хорошие отзывы. Однако из-за финансовых проблем, начавшихся еще в середине разработки, студия объявила о своем банкротстве.

Вскоре права Kingdoms of Amalur попали к компании THQ Nordic, которая выпустила обновленную версию игры с подзаголовком Re-Reckoning на ПК, Xbox One и PlayStation 4 в сентябре 2020 года.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов