Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning появится на Switch 16 марта / фото THQ Nordic
Обновленная версия ролевой игры Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning от создателей комикса "Спаун" и Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет на Nintendo Switch этой весной – 16 марта.
Трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
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Как сообщил издатель, THQ Nordic, игра появится на гибридной консоли Nintendo сразу с тремя дополнениями: The Teeth of Naros, Legend of Dead Kel и Weapons and Armor.
Также подтвердила планы по дальнейшему развитию приключений в Амалуре – в 2021 году для Re-Reckoning выйдет совершенно новое дополнение под названием Fatesworn.
Чем интересна Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
- Оригинальная Kingdoms of Amalur: Reckoning создавалась совместными усилиями писателя Роберта Сальваторе, создателя комикса "Спаун" Тодда Макфарлейна и геймдизайнера Elder Scrolls IV: Oblivion Кена Ролстона.
- Игру изначально задумывали как ММО с мощным сеттингом, недаром над ней работал фантаст Сальваторе. Но в процессе у студии начались финансовые трудности, и проект превратился в однопользовательскую RPG.
- Игра вышла в 2012 году и собрала хорошие отзывы. Однако из-за финансовых проблем, начавшихся еще в середине разработки, студия объявила о своем банкротстве.
- Вскоре права Kingdoms of Amalur попали к компании THQ Nordic, которая выпустила обновленную версию игры с подзаголовком Re-Reckoning на ПК, Xbox One и PlayStation 4 в сентябре 2020 года.