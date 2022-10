Белле Рамзи на прослушивании сказали не окунаться в проект Naughty Dog.

Исполнительница роли Элли в сериале The Last of Us от HBO Белла Рамзи не проходила игру Naughty Dog. Она лишь смотрела записи на YouTube, чтобы немного ознакомиться с проектом. Такое решение было принято по совету создателей шоу.

"На самом деле меня убеждали не делать этого. После моего первого прослушивания они [руководство] спросили меня: "Вы играли в нее [The Last of Us]?". Я ответила: "Нет", и они сказали: "Пусть так и будет"! Я посмотрела несколько геймплейных записей на YouTube, чтобы получить представление о ней", — заявила Рамзи в недавнем интервью порталу USA Today.

Затем молодая актриса сообщила, что очень рада выходу шоу. Она отдельно рассказала, какое сообщение оставил ей исполнитель роли Джоэла Педро Паскаль после завершения съемочного процесса.

"Я снималась целый год, что довольно долго, когда ты живешь всего 19 лет. В конце Педро написал мне маленькую открытку со словами: "Как интересно, что что-то такое огромное и меняющее жизнь произошло так рано в твоей жизни и так поздно в моей". Я подумала, что это было очень милое замечание, и я просто отлично провела время", — добавила Рамзи.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Сериал выйдет на малых экранах в начале 2023 года. Недавно вышел дебютный трейлер картины.

