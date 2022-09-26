Точной даты премьеры у сериала все еще нет, просто 2023-й.

Sony и HBO представили долгожданный дебютный тизер-трейлер сериала "Одни из нас" – экранизации одноименной игры, выпущенной в 2013 году и считающейся одной из лучших, когда-либо созданных.

В тизере можно увидеть кадры, как из постапокалиптической современности, так и флэшбеки – фанаты оригинала от Naughty Dog наверняка увидят знакомые места. Кроме того, наконец-то можно рассмотреть зараженных.

Точной даты премьеры у сериала все еще нет, просто 2023-й. В июле в HBO заявляли, что сериал выйдет "ближе к началу 2023 года" и станет "частью крупной линейки шоу".

Одни из нас: смотрите трейлер сериала

Сериал The Last of Us: все, что нужно знать

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета – опытный, но циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO – "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший популярный сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры – глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

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