Релиз inZOI обещают в середине 2024 года. Сначала на ПК, чуть позже – на консолях.

Студия Krafton, создавшая хитовую PUBG: Battlegrounds, анонсировала inZOI. Игра вызвала настоящий ажиотаж в сети, и ее уже называют "убийцей" The Sims. популярной серии симуляторов жизни от EA.

В игре можно будет обзавестись виртуальной семьей, домом, питомцами и даже устроиться на работу. Например, стать пожарником. Игроки могут рассчитывать на детализированные интерьеры зданий и полную настройка жилища.

Геймплейно игра практически неотличима от The Sims, но внешне выглядит как реальная жизнь – все благодаря движку Unreal Engine 5. Одним из недостатков The Sims 4, последней на сегодня игры в серии "симуляторов жизни", является графика – игра вышла в 2014 году и уже тогда не блистала технологиями.

Судя по всему, Krafton взяла все идеи, которые конкурент прорабатывал много лет и нашла новые пути их реализации для максимального погружения. В выложенном геймплее показана работу редактора персонажей, процесс строительства зданий, а также ряд геймплейных механик.

Релиз inZOI обещают уже в середине 2024 года, но точная дата не называется. Сначала симулятор жизни выйдет на персональных компьютерах, чуть позже – на консолях.

Напомним, ранее в этом месяце вышла новая игра от создателей "Ведьмака 3" – ее перевели на украинский язык. Триллер по роману Станислава Лема должен понравиться поклонникам жанра, в частности, фанатам Firewatch.

А в начале декабря пройдет церемония награждения The Game Awards 2023. На ней, как ожидается, покажут дебютный трейлер GTA 6.

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