Противники впритык не замечают пользователей.

Redfall отхватила немало критики от пользователей и прессы. Один из аспектов, который ругали чаще всего — это искусственный интеллект. Отдельные игроки были шокированы реализацией ИИ. Они опубликовали ролики с демонстрацией глупого поведения врагов.

Видео выложили посетители Reddit и Twitter под псевдонимами Neosss1995, PureDeadGaming и Perlrulez. На кадрах от пользователей заметно, как враги-люди в упор не замечают игрока и стреляют с большой задержкой. Они могут просто стоять на месте, смотреть на главного героя и бездействовать. А еще противники способны начать бесцельно бегать по локации посреди боя, вместо ведения прицельного огня.

С вампирами ситуация не лучше. Даже на максимальной сложности искусственный интеллект кровопийц не может похвастаться должной проработкой. Perlrulez в своем ролике поджигал противников и убивал кулаками, а они ничего делали. Один из вампиров вообще отпрыгнул за стенку, потерял игрока с виду и перестал атаковать.

Видео дня

PureDeadGaming свой ролик сопроводил следующим сообщением: "Не менее раздражающим в Redfall является человеческий ИИ врагов, который иногда просто отказывается действовать, когда вокруг них проносятся головы. Я не требую первоклассного фланкирования, но [даже] в 2006 году это было бы неприемлемо".

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте есть много фирменных элементов Arkane.

Redfall вышла 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: