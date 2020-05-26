Heavy Rain выйдет в Steam уже 18 июня
Игры студии Quantic Dream – интерактивный детектив Heavy Rain, психологический триллер Beyond: Two Souls, а также приключенческий проект Detroit: Become Human появятся в магазине цифровой дистрибуции Steam уже 18 июня.
По случаю релиза своих игр на площадке компании Valve разработчики выпустили трейлер.
Игры Quantic Dream в Steam
Страницы игр, а также их демоверсии уже появились на площадке Steam. Тайтлы можно добавить в список желаемого, однако нельзя оформить предзаказ. На данный момент неизвестно, сколько будут стоить игры.
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Кроме того, в своем официальном блоге разработчики представили расширение под названием Detroit Community Play для площадки Twitch. Расширение будет бесплатным. С помощью него пользователи, у которых установлена ПК-версия Detroit: Become Human, смогут во время трансляции голосовать за различные варианты поведения стримера в игре.
Трейлер Detroit Community Play
Напомним, игры Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human долгое время были эксклюзивами PlayStation. В прошлом году основатель Quantic Dream, Дэвид Кейдж, заявил, что игры студии будут выходит на всех платформах. Так в 2019 году все три последние игры компании вышли на ПК, став временным эксклюзивом магазина Epic Games Store.