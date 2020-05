Heavy Rain выйдет в Steam уже 18 июня

Вместе с интерактивным детективом в Steam выйдут и другие игры студии Quantic Dream.

Игры студии Quantic Dream – интерактивный детектив Heavy Rain, психологический триллер Beyond: Two Souls, а также приключенческий проект Detroit: Become Human появятся в магазине цифровой дистрибуции Steam уже 18 июня.

По случаю релиза своих игр на площадке компании Valve разработчики выпустили трейлер.

Игры Quantic Dream в Steam

Страницы игр, а также их демоверсии уже появились на площадке Steam. Тайтлы можно добавить в список желаемого, однако нельзя оформить предзаказ. На данный момент неизвестно, сколько будут стоить игры.

Кроме того, в своем официальном блоге разработчики представили расширение под названием Detroit Community Play для площадки Twitch. Расширение будет бесплатным. С помощью него пользователи, у которых установлена ПК-версия Detroit: Become Human, смогут во время трансляции голосовать за различные варианты поведения стримера в игре.

Трейлер Detroit Community Play

Напомним, игры Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human долгое время были эксклюзивами PlayStation. В прошлом году основатель Quantic Dream, Дэвид Кейдж, заявил, что игры студии будут выходит на всех платформах. Так в 2019 году все три последние игры компании вышли на ПК, став временным эксклюзивом магазина Epic Games Store.

