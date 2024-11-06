Бен Хинчлифф рассказал о главной тайне GTA 5 на горе Чилиад.

Ещё на релизе GTA 5 в 2013 году игроки нашли загадочные наскальные рисунки на горе Чилиад, самой высокой точке в игровом мире. Это сразу же связали с пришельцами, чей корабль можно увидеть с той же горы при определённых обстоятельствах. Пасхалка настолько захватила умы коммьюнити, что сабреддит, посвящённый расследованию тайны горы Чилиад, набрал 44 тысячи подписчиков, а на сайте Fandom.com есть отдельная Вики, где собирают все теории о разгадке послания.

Бывший разработчик Rockstar Бен Хинчлифф дал интервью YouTube каналу GTAVIoclock, в котором рассказал, что у разработчиков всегда есть соблазн добавить в игру какую-нибудь сложную, комплексную пасхалку, до сути которой смогут докопаться самые упорные игроки, но тайна горы Чилиад - не этот случай:

Иногда вы просто вводите их [пасхалки] в игру, чтобы поиздеваться над людьми. На самом деле они ничего не делают. Вы просто издеваетесь над людьми, чтобы немного свести их с ума.

Также Хинчлифф добавил, что когда он читал некоторые фанатские теории, то ему хотелось вмешаться в обсуждение и раскрыть всю коспирологию.

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Однако некоторые пасхалки всё же делают осмысленными. В недавней Silent Hill 2 Remake разработчики спрятали послание в загадочных фото, которые игрок собирает в течении прохождения. Один из пользователей Reddit смог расшифровать сообщение, как оказалось, оно подтверждает давнюю фанатскую теорию о сюжете игры.

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