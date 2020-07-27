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Экшн Ghost of Tsushima продолжает лидировать по продажам в Британии

11:46, 27 июля 2020
Игры
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Релиз Ghost of Tsushima состоялся 17 июля / скриншот

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По данным портала GamesIndustry, продажи Ghost of Tsushima на физических носителях в Британии упали на 68%, но это не помешало игре остаться на первой строчке рейтинга. А вот эксклюзив Nintendo, игра Paper Mario: The Origami King, которая вышла в один день с Ghost of Tsushima, опустилась на четвертую строчку чарта продаж.

Чарт продаж в Британии с 19 по 25 июля:

  • Ghost of Tsushima
  • Animal Crossing: New Horizons
  • F1 2020
  • Paper Mario: The Origami King
  • Mario Kart 8 Deluxe
  • The Last of Us: Part II
  • Minecraft (Switch)
  • Grand Theft Auto V
  • Forza Horizon 4
  • Ring Fit Adventure

Ранее УНИАН сообщал, что за первые три дня экшн Ghost of Tsushima разошелся тиражом 2,4 миллиона копий.

Напомним, приключенческий экшн в открытом мире, Ghost of Tsushima, вышел 17 июля на PlayStation 4. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен Монгольской империей. Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными методами. На агрегаторе Metacritic экшн Ghost of Tsushima получил 83 балла от критиков и 9,3 балла от игроков на основе более 12 тысяч пользовательских отзывов.

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