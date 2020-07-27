Экшн Ghost of Tsushima продолжает лидировать по продажам в Британии
Самурайский экшн Ghost of Tsushima вторую неделю удерживает лидерство в британской рознице.
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По данным портала GamesIndustry, продажи Ghost of Tsushima на физических носителях в Британии упали на 68%, но это не помешало игре остаться на первой строчке рейтинга. А вот эксклюзив Nintendo, игра Paper Mario: The Origami King, которая вышла в один день с Ghost of Tsushima, опустилась на четвертую строчку чарта продаж.
Чарт продаж в Британии с 19 по 25 июля:
- Ghost of Tsushima
- Animal Crossing: New Horizons
- F1 2020
- Paper Mario: The Origami King
- Mario Kart 8 Deluxe
- The Last of Us: Part II
- Minecraft (Switch)
- Grand Theft Auto V
- Forza Horizon 4
- Ring Fit Adventure
Ранее УНИАН сообщал, что за первые три дня экшн Ghost of Tsushima разошелся тиражом 2,4 миллиона копий.
Напомним, приключенческий экшн в открытом мире, Ghost of Tsushima, вышел 17 июля на PlayStation 4. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен Монгольской империей. Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными методами. На агрегаторе Metacritic экшн Ghost of Tsushima получил 83 балла от критиков и 9,3 балла от игроков на основе более 12 тысяч пользовательских отзывов.