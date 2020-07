Экшн Ghost of Tsushima продолжает лидировать по продажам в Британии

В первые три дня игра разошлась тиражом в 2,4 миллиона копий.

Самурайский экшн Ghost of Tsushima вторую неделю удерживает лидерство в британской рознице.

По данным портала GamesIndustry, продажи Ghost of Tsushima на физических носителях в Британии упали на 68%, но это не помешало игре остаться на первой строчке рейтинга. А вот эксклюзив Nintendo, игра Paper Mario: The Origami King, которая вышла в один день с Ghost of Tsushima, опустилась на четвертую строчку чарта продаж.

Чарт продаж в Британии с 19 по 25 июля:

Ghost of Tsushima

Animal Crossing: New Horizons

F1 2020

Paper Mario: The Origami King

Mario Kart 8 Deluxe

The Last of Us: Part II

Minecraft (Switch)

Grand Theft Auto V

Forza Horizon 4

Ring Fit Adventure

Ранее УНИАН сообщал, что за первые три дня экшн Ghost of Tsushima разошелся тиражом 2,4 миллиона копий.

Напомним, приключенческий экшн в открытом мире, Ghost of Tsushima, вышел 17 июля на PlayStation 4. Действие игры происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен Монгольской империей. Главный герой, самурай по имени Дзин, решает бороться с монголами необычными методами. На агрегаторе Metacritic экшн Ghost of Tsushima получил 83 балла от критиков и 9,3 балла от игроков на основе более 12 тысяч пользовательских отзывов.

