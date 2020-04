В шутер Generation Zero можно сыграть бесплатно в Steam

Акция будет действовать до 3 мая.

Шутер Generation Zero стал временно бесплатным в магазине цифровой дистрибуции Steam. Акция будет действовать до 3 мая.

Трейлер Generation Zero

Что такое Generation Zero

Generation Zero – это кооперативный шутер от первого лица с открытым миром, действия которого разворачиваются в альтернативной версии Швеции 80-х годов. В команде из четырех человек, игрокам нужно сражаться против роботов, которыми управляет искусственный интеллект. Также пользователям предстоит исследовать локации, собирать ресурсы и делать ловушки. Игра вышла в 2018 году на PS4, Xbox One и ПК. Generation Zero получила смешанные отзывы геймеров и прессы. ПК-версия игры на агрегаторе рецензий Metacritic получила 51 балл от критиков и 5,5 – от игроков. Шутер хвалили за боевую механику и художественный стиль, но ругали за однообразный игровой процесс.

Читайте такжеВ мае подписчики Live Gold получат бесплатно Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr

Кроме того, до 4 мая в Steam действует акция, в рамках которой шутер Generation Zero можно приобрести со скидкой в 60% – за 134 грн.

Напомним, до 1 мая в Steam можно получить бесплатно пошаговую стратегию о феодальной японии – Total War: Shogun 2.