Стратегия Total War: Shogun 2 стала бесплатной

Акция в Steam закончится 1 мая в 20:00.

Пошаговая стратегия Total War: Shogun 2 от студии Creative Assembly стала бесплатной. Игру можно получить в магазине цифровой дистрибуции Steam до 1 мая.

Трейлер Total War: Shogun 2

Что такое Total War: Shogun 2

Total War: Shogun 2 – это компьютерная пошаговая стратегия, действия которой происходят в период феодальной раздробленности Японии в XVI веке. Игрок в роли лидера феодального клана должен воевать, решать хозяйственные вопросы и вести дипломатические переговоры. Главная цель игры – прекратить междоусобные распри и объединить страну под своим началом, став правителем всей Японии. Геймплей Total War: Shogun 2 совмещает пошаговую стратегию с тактикой в реальном времени. В пошаговом режиме можно исследовать карту, а вести сражения уже приходится в реальном времени, где все действия нужно контролировать игроку. Total War: Shogun 2 вышла в 2011 году в Steam. На агрегаторе Metacritic у игры 90 баллов от критиков и 8,4 – от игроков.

Получить Total War: Shogun 2 бесплатно можно здесь.

Напомним, до 6 мая в другом онлайн-магазине, PS Store, все владельцы PS4 могут получить бесплатно сборник Uncharted: The Nathan Drake Collection, а также игру Journey. Для этого подписка PS Plus не понадобится.