В настоящий момент в производстве Sony находится сразу 10 тайтлов-экранизаций видеоигр.

Sony Pictures Entertainment продолжают готовить к выходу на большой экран свою высокоожидаемую экранизацию серии видеоигр Uncharted.

Как сообщает The New York Times, в настоящий момент в разработке Sony Pictures нахоядятся сразу десять игровых адаптаций.

Бюджет Uncharted составит 120 миллионов долларов, главную роль исполнит известный по блокбастерам Marvel о Человеке-Пауке Том Холланд - он сыграет Нейтана Дрейка, путешественника, авантюриста и охотника за сокровищами. Другим подтвержденным актером является Марк Уолберг. Издание уточняет, что выход в кинотеатры запланирован на 18 февраля 2022 года. Ранее датой старта проката называлось 11 февраля.

Читайте такжеЗвезда "Терминатора" сыграет в сериале по мотивам игры The Last of UsКроме того, Sony начинает для HBO производство сериала The Last of Us ("Одни из нас" в официальной русской локализации) - он будет основан на первой части игры, действие которой происходит в постапокалипсисе, в мире, пережившем эпидемию, которая превратила большую часть человечества в аналог зомби, а в центре повестсвования находятся матерый бандит Джоэл и девочка-подросток Элли. Шоураннером выступит Крейг Мазин, получивший Эмми за мини-сериал "Чернобыль", а исполнительными продюсерами станут Кэролайн Штраус, одна из авторов «Игры престолов», и Нил Дракманн, который был режиссером и сценаристом обеих частей The Last of Us.

Пилотную серию снимет российский режиссер Кантемир Балагов.

Уже известно, что первый сезон сериала будет сильно отличаться от игры.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Перевод: Андрей Софин