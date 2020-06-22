Бег с препятствиями и путешествие во времени: первые подробности Crash Bandicoot 4 (видео)
Издатель Activision представил четвертую часть легендарного платформера Crash Bandicoot. Игра с подзаголовком It's About Time выйдет уже 2 октября на PS4 и Xbox One.
Трейлер Crash Bandicoot 4: It's About Time
Главным нововведением игры станут путешествия во времени. В процессе прохождения, игроки могут получить четыре Квантовые маски, которые позволят Крэшу и его сестре Коко нарушать правила реальности и находить новые способы преодоления препятствий.
Антагонист Crash Bandicoot: Warped – доктор Нео Кортекс станет главным злодеем в четвертой части, однако теперь за него можно будет сыграть. Помимо главного героя, Крэша, сыграть также можно будет за Коко.
В украинском PS Store за предзаказ игры прося 2299 грн.
Геймплей Crash Bandicoot 4: It's About Time
Разрабатывает Crash Bandicoot 4: It's About Time студия Toys for Bob, которая была ответственна за ремастеры трилогии платформеров Spyro.
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