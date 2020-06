Бег с препятствиями и путешествие во времени: первые подробности Crash Bandicoot 4 (видео)

Четвертая часть легендарного платформера выйдет 2 октября на PS4 и Xbox One.

Издатель Activision представил четвертую часть легендарного платформера Crash Bandicoot. Игра с подзаголовком It's About Time выйдет уже 2 октября на PS4 и Xbox One.

Трейлер Crash Bandicoot 4: It's About Time

Главным нововведением игры станут путешествия во времени. В процессе прохождения, игроки могут получить четыре Квантовые маски, которые позволят Крэшу и его сестре Коко нарушать правила реальности и находить новые способы преодоления препятствий.

Антагонист Crash Bandicoot: Warped – доктор Нео Кортекс станет главным злодеем в четвертой части, однако теперь за него можно будет сыграть. Помимо главного героя, Крэша, сыграть также можно будет за Коко.

В украинском PS Store за предзаказ игры прося 2299 грн.

Геймплей Crash Bandicoot 4: It's About Time

Разрабатывает Crash Bandicoot 4: It's About Time студия Toys for Bob, которая была ответственна за ремастеры трилогии платформеров Spyro.

Больше скриншотов новой игры можно увидеть в нашем телеграм-канале.

