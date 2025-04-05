Игре не было суждено случиться из-за политики Valve.

Отменённый спин-офф Half-Life: Ravenholm, который мог стать продолжением Half-Life 2, оказался бы именно таким, как вы могли бы мечтать, утверждает основатель Arkane Studios Рафаэль Колантонио. Однако, по его словам, игра не могла существовать в рамках бизнес-модели Valve, ориентированной на быстрые сроки.

В разговоре с Quad Damage Колонтанио объяснил, что Valve выделила Arkane 12 месяцев, однако 12 месяцев для создания чего-либо - это мало. По итогу у Arkane была альфа-версия. Игру можно было пройти от начала до конца, а также было готово несколько срежиссированных катсцен, но выпускать проект в таком виде, разумеется, нельзя.

"Нам нужно было ещё хотя бы полгода, а лучше год. У Valve был очень чёткий бизнес-план для этих эпизодов. Они пытались наладить работу серии, но это не получалось, потому что затраты были слишком высокими".

Но игра была отличной, признаёт Колонтанио: "Думаю, если бы кто-то из Valve её пробовал, они, вероятно, согласились бы с этим".

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Тем не менее, Ravenholm стал важной частью истории Arkane. Благодаря этому проекту, к студии присоединилось множество отличных специалистов. Со временем Ravenholm стал "ритуалом" для новых сотрудников, они должны были протестировать игру: "Люди действительно любили её, это было хорошее объединение".

Ранее мы рассказывали, что Колантонио не против вернуться к серии Dishonored и сделать третью часть, но, скорее всего, этому не суждено случиться.

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