С новым патчем в игре также переработали интерфейс и добавили новый режим.

Для командой ММО World of Tanks вышло обновление 1.13 – одно из крупнейших за всю историю игры. В нем разработчики добавили новый режим, улучшили интерфейс, изменили механики фугасных снарядов, и самое главное, переработали артиллерию.

Как заявили в Wargaming, теперь "танкистам" будет намного легче бороться с "артой", благодаря ряду новых возможностей:

"Звуковая разведка" – оповещение игрока об артиллерийском снаряде на подлете.

Более яркие трассирующие снаряды – чтобы лучше понимать расположение "арты".

Визуализации попаданий артиллерии на мини-карте с помощью маркеров, которые показываются 10 секунд.

Те же, кто любит играть на САУ тоже не остались обделенными. С патчем 1.13 "артиллеристы" получат в свое распоряжение три типа снарядов, каждый со своими тактическими функциями, скоростью полета, бронепробитием и формой траектории. Два из них не дают эффекта оглушения при попадании, что значительно сокращает общее время, которое "танкисты" проводят в бою в оглушенном состоянии. Интерфейс снарядов артиллерии изменился, а перк "Интуиция" был переработан – теперь на смену типа снаряда на машине любого класса будет уходить гораздо меньше времени.

Новым игровым режимом стала "Разведка боем", где пользователи могут принять участие в сражениях на новых картах, находящихся на финальной стадии разработки.

Также в обновлении был проведен ребаланс характеристик большой группы наградных и премиум-машин и изменен интерфейс – он вобрал в себя функциональность нескольких популярных модов.

Вместе с патчем в игре стартует V сезон "Боевого пропуска", в котором "танкистов" ждет существенно переработанная карта "Минск".

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Автор: Сергей Коршунов