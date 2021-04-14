Эксклюзивный блокбастер выйдет на PlayStation 5 уже 30 апреля.

Студия Housemarque опубликовала новый трейлер предстоящего блокбастера Returnal для консоли PlayStation5. В ролике разработчики рассказали о противниках и боссах, с которыми столкнуться игроки.

Геймплей Returnal

В Returnal игроки попадут на планету Атропос, которая кишит монстрами, паразитами и даже роботами. У каждого противника в игре будет не только особый внешний вид, но и уникальные атаки, рассказали Housemarque в блоге PlayStation.

"Одним из главных источников вдохновения в работе над органическими врагами Returnal были биолюминесцентные обитатели морских глубин. То, как эти существа движутся в глубине, их длинные щупальца и потустороннее мерцание — все это кажется величественным, прекрасным и нереально жутким. Для игры мы создали особую технологию VFX-щупалец, чтобы наделить врагов той самой хаотической красотой", – рассказал креативный директор Housemarque Гарри Крюгер.

Биолюминесцентные щупальца врагов будут вспыхивать ярче перед ударом и реагировать на атаку игрока.

Одним из врагов в игре станет Микоморф – паразит, питающийся трупами Селены, главной героини. По сюжету она попадает во временную петлю, и после гибели вынуждена снова и снова возвращаться за несколько мгновений до аварии на планете.

Монстр Титанопс опасен в ближнем бою. Он может долго преследовать игрока, прыжками сокращать дистанцию и наносить мощные удары.

Чудовище Гарголит будет нападать из засады, стреляя залпом снарядов, лазерным лучом из хвоста и расходящейся ударной волной. Но и в ближнем бою сможет нанести урон щупальцами.

Босс Иксион будет иметь в арсенале несколько видов атак – от медленных залпов снарядами до быстрых ударов и самонаводящихся ракет.

Также разработчики подчеркнули, что игрокам нужно будет действовать активно и использовать весь имеющийся арсенал оружия и способностей.

"В архитектуре наших уровней много вертикалей, поэтому вам придется постоянно менять направление и непрерывно двигаться, чтобы не попасть под смертоносные залпы снарядов и найти выигрышную позицию для расправы над врагами. Крайне важно правильно применять "Рывок". Это не просто удобная функция для движения в заданном направлении, но и способ без повреждений миновать летящие навстречу снаряды и в последний момент избежать ударов в ближнем бою – только этого необходим очень точный расчет", – отметили в Housemarque.

Напомним, что Returnal – это шутер от третьего лица, который сочетает в себе элементы жанров roguelike и bullet hell. Игру разработала студия Housemarque, создавшая ранее shoot 'em up Resogun.

По сюжету главная героиня Селена попадает на планету Атропос. Здесь она застрянет во временной петле и будет вынуждена выживать, сражаясь с различными врагами. У игроков в распоряжении будет 10 видов базового оружия и более 90 видов модификаций для них.

Returnal выйдет 30 апреля только на PlayStation 5.

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Автор: Сергей Коршунов