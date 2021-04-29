Космос не прощает ошибок. Обзор игры Returnal

Returnal – это эксклюзивный блокбастер для PS5, вобравший в себя целую палитру жанров. Вас ждет исследование враждебной планеты, бесконечный цикл перерождений и смерти, жуткие монстры и головокружительные перестрелки. В нашем обзоре мы расскажем, почему в Returnal стоит сыграть всем любителям сложных игр.

Sony принято ругать за очень безопасный подход к играм, дескать ее эксклюзивы хоть выглядят качественно и дорого, но создаются будто по одним лекалам. Самые известные хиты студий PlayStation – это приключенческие экшены с упором на сюжет. И в этом нет ничего плохого. Наоборот, судя по финансовым отчетам компании, эта модель работает. Только за прошлый год эксклюзивы компании продались общим тиражом в 58,4 миллиона копий.

Но правда в том, что Sony на самом деле выпускает довольно разнообразные игры. И свежий эксклюзив Returnal тому подтверждение. Он на днях получил релизный трейлер и готовится к выходу на PlayStation 5. Это гремучая смесь из шутера, элементов roguelike, bullet hell и метроидвании, которая заставит вас, крепко вцепившись в геймпад, окунуться в бесконечный цикл перерождения и смерти. Откуда мы это знаем? Потому что уже прошли игру и готовы поделиться впечатлениями.

Коротко о сюжете

Главная героиня, астронавтка Селена, терпит крушение на планете Атропос. Когда-то давно здесь процветала древняя цивилизация. А сейчас от нее остались только величественные постройки, монструозные статуи и загадочный сигнал "Белая тень", источник которого и нужно отыскать. И все бы ничего, если бы не тот факт, что практически все живое на этой планете попытается вас убить. И умирать здесь придется с пугающей регулярностью. Но Атропос не будет вас отпускать, заставляя снова и снова переживать последние секунды аварии и вынуждая в очередной раз исследовать каждую локацию.

Впрочем, из-за постоянных перерождений сюжет не буксует. Он подается в виде небольших катсцен и аудиодневников. Они кстати отлично вписаны в лор. Так как эти аудиозаписи оставляла сама Селена в предыдущих перерождениях. Собственные трупы героиня тоже будет находить неоднократно по мере прохождения.

Вот так по крупицам история собирается в пазл. К примеру, в первом биоме я несколько раз проходил мимо дома Селены, который каким-то образом оказался на Атропосе, и только в очередном перерождении нашел ключ и смог в него попасть. Постепенно вы будете заходить все дальше, узнавать больше об истории Атропоса, о том, кому поклонялись местные жители, о прошлом Селены и о том, почему ее преследуют видения с астронавтом.

Сюжет в Returnal интригует, дарит ощущения исследования неизведанного, таинственного и порой пугающего. Атмосферы добавляет шикарная музыка и напряженный геймплей. О нем и поговорим подробней.

Геймплей

Структурно Returnal выглядит так. Вы начинаете в стартовой локации рядом с разбитым космическим кораблем. Далее идете исследовать биом в поисках сигнала. По пути сражаетесь с монстрами, преодолеваете ловушки и препятствия, а потом убиваете босса и открываете путь в следующий биом. Биомов в игре шесть, они большие, но разбиты на множество маленьких локаций. Иногда локации отделены дверьми, которые могут в самый неподходящий момент закрыться и не выпускать вас, пока не перебьете всех противников.

Звучит вроде бы несложно. Но как всегда все дело в мелочах. Попадая на локацию с врагами, вас атакуют все и сразу. Довольно быстро поле битвы превращается в фейерверк из летящих в разные стороны снарядов, а вам приходится уклоняться от них и постоянно менять позицию. Постоять за каким-нибудь столбом не выйдет. Во-первых, потому что он разрушится от выстрелов, а во-вторых, враги зайдут к вам за спину.

Дальше все усложняется разнообразием соперников. Есть, скажем так, рядовые противники – бегающие или летающие. Они будут в вас стрелять, таранить в полете или пытаться загрызть. Есть различные турели, осыпающие градом пуль или стреляющие бомбами, от которых расходятся взрывные волны. А есть более сильные соперники. В каждом биоме они разные. К примеру, в первом биоме есть несколько видов таких мини-боссов. Один из них, Микоморф – довольно неприятный персонаж. Он стреляет липкой дрянью, которая замедляет перемещение, потом выпускает залп снарядов и постепенно подбирается к вам. Даже если носиться по локации как ужаленный, Микоморф, появляясь из-под земли, рано или поздно вас достанет. А теперь представьте, что вся вышеописанная дрянь встречается вам разом в одной локации – вот это и есть типичная ситуация в Returnal.

И это причина, по который мне не удалось сделать хорошие фото в бою – отвлечься невозможно. Но зато удалось заснять видео. А если этих роликов будет мало, то недавно было в сети появились первые 45 минут геймплея из Returnal.

Но самым напряженным, на мой взгляд, стал третий биом, где в меня издалека стреляли защищенные энергетическим щитом турели, с воздуха атаковали летающие твари, а по земле ползали "камикадзе", которые взрывались, как только подбирались ко мне вплотную. И даже если удавалось убежать от взрыва, нужно было еще следить за тем, чтобы не задело волной.

Все эти ситуации с безумными перестрелками усложняются тем, что аптечек на локации катастрофически мало. Их, кстати, можно условно разделить на два вида. Одни сразу лечат или увеличивают полоску здоровья. Работает это так, если вы используете три аптечки при полном здоровье, то полоска немного увеличиться. Второй вид аптечек можно поставить в ячейку снаряжения, чтобы воспользоваться в нужный момент. Достать такие сложнее, и первую треть игры вы будете несказанно рады, если дойдете до босса с всего одной аптечкой в кармане.

Есть конечно и другие способы поправить здоровье. К примеру, вы можете нацепить на себя паразита. Как правило, они дают какой-то бонус, но и накладывают негативный эффект. Так вот один из паразитов может начать лечить вас, когда полоска XP будет на минимуме. Но при этом вы, будете получать небольшой урон каждый раз, как поднимаете какой-то предмет.

Еще один способ – использовать предметы, дающие временные бонусы. Меня такой не раз выручал на битвах с боссами, когда аптечки кончались. Он недолго восстанавливает здоровье пока наносишь урон сопернику.

Изредка попадаются лечебные саркофаги, которые восстанавливают Селену. Но намного чаще будет встречаться порченая смола. Правда, она вместе с лечением может запросто вызвать сбои в скафандре. Так что применять ее можно на свой страх и риск.

Внимательный читатель спросит, зачем я так подробно рассказываю про аптечки? Ответ прост – после каждой смерти вы теряете практически все, что накопили до этого. Пропадает увеличенная полоска здоровья, большинство собранных ресурсов, оружие и многое другое. При этом, даже умерев в каком-нибудь третьем или четвертом биоме, вы начнете свой путь с первого. Конечно, в таком случае будут шорткаты, которые позволят избежать повторных сражений с предыдущими боссами. Но путь они сократят ненамного.

Однако есть пара моментов, которые могут облегчить жизнь каждому исследователю Атропоса. Убивая врагов, у вас растет уровень адреналина. Если он дойдет до максимума, и вы при этом погибните, то не вернетесь к началу, а возродитесь на месте смерти. Но стоит пропустить хотя бы один выстрел и уровень адреналина сбросится.

Второй способ – это особые механизмы, которые работают на эфире – местный расходник, весьма редкий. Активировав такой, вы после смерти возродитесь возле него, не потеряв прогресс.

Вооружение и особенности стрельбы

В Returnal есть 10 видов оружия и огромное количество модификаций для него. Под модификациями подразумеваются разные виды альтернативного огня у одних и тех же пушек, сила урона, дальность стрельбы, радиус взрыва и многое другое.

Каждый раз вы начинаете с пистолетом, а другое оружие находите в контейнерах на локациях. Каждый раз там будут лежать разные пушки. Тут уж как повезет.

Поначалу меня раздражал тот факт, что все время приходится начинать с пистолетом. Дело в том, что мне очень понравился автомат. Маленькая ремарка – каждое оружие тут имеет свое пафосное название типа "Утробный изрыгатель", который на деле оказывается чем-то вроде ружья. Так вот, автомат мне понравился за скорострельность и дальнобойность. И при каждом возрождении я носился по локациям в его поисках, даже если шорткат в другие биомы уже был открыт. Не проблема – ведь в игре есть быстрое перемещение, которое на PS5 действительно быстрое. Но как позже оказалось, даже самое любимое ваше оружие будет не всегда эффективно. Все зависит от врагов, с которыми вы сражаетесь. В пустошах второго биома меня очень напрягали одни неприятные противники до тех пор, пока я не начал экспериментировать с другими видами оружия. Оказалось, что ненавистный мне "Утробный изрыгатель" обладает серьезной огневой мощью и на близком расстоянии укладывает рядовых врагов с одного выстрела.

Так что в Returnal очень важно подбирать разное оружие под разных врагов. Тут у вас будут и пушки с самонаводящимися ракетами, и ружья, стреляющие кислотой (очень мощные кстати), и много чего еще.

Что касается альтернативного огня – есть электрические разряды для массового уничтожения мобов на близком расстоянии, энергетические лучи, рой ракет, гранаты и прочее для дальних атак. Работает это так: зажимая наполовину L2, вы целитесь, а зажимая L2 полностью – целитесь и активируете альтернативный огонь. Сам выстрел производится кнопкой R2, так что не запутаетесь. И сразу развею опасения насчет неудобства нажимания L2 до половины. С адаптивными триггерами DualSense это делать очень удобно. До половины кнопка максимально свободно нажимается, а потом нужно будет приложить совсем минимальное усилие для полного нажатия. И нет, спустя 4-5 часов игры пальцы не устанут.

Вдобавок к внушительному арсеналу вы получите меч. Им можно рубить врагов, снимать с них щиты или же пробивать себе путь через заросли к аптечкам и прочим предметам.

В общем, с массой разнообразных видов оружия каждый новый забег ощущается свежо и не надоедает.

Звук, графика и ощущения

Некстгена в графике от Returnal ждать не стоит. Игра красивая, но без вау-эффекта. Однако это компенсируется качественными визуальным стилем, слегка напоминающим работы Гигера. Даже местная флора выглядит враждебно и тянется к вам своими флуоресцентными ветками. А какая-нибудь, свисающая сверху лиана может оказаться ловушкой, которая затащит вас в пасть чудовища.

А если вы будете играть в наушниках, то вам раскроются прелести 3D-звука. Вы услышите каждый шорох и хрип, отлично поймете с какой стороны к вам приближается монстр, и ни на секунду не перестанете чувствовать опасность, благодаря шикарному саундтреку.

Отдельно стоит также упомянуть вибрацию. Returnal – это игра, которая использует улучшенную вибрацию DualSense на уровне Astro’s playroom. Здесь даже в катсценах не хочется выпускать геймпад из рук – настолько круто передано все, что происходит на экране. Вы прочувствуете гул двигателей, пульсацию хищных "лиан", капли дождя, уникальную отдачу от каждого оружия и много чего еще. То, как ребята из Housemarque поработали над внедрением особенностей контроллера PS5 вызывает восторг.

Однозначно стоит сыграть

Для любителей сюжетно-ориентированных приключений Returnal покажется сложной и не прощающей ошибок. Но это захватывающая игра, полная смертельных опасностей, и способная бросить вызов даже бывалым любителям "рогаликов". Она играется, ощущается и звучит как некстген. А что еще нужно для счастья? И если вам нравилась Resogun от тех же разработчиков или недавняя Hades, то и от Returnal вы будете в восторге. А вопрос "Во что поиграть на PlayStation 5" отпадет сам собой.

Оценка УНИАН: 9

Сергей Коршунов

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