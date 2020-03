В PS Store стартовала распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus

Игры Deus Ex: Mankind Divided и Rise of the Tomb Raider можно получит со скидкой до 86%.

Сегодня в PlayStation Store началась распродажа с двойными скидками для подписчиков сервиса PS Plus. Максимальный размер скидки составил 86% от первоначальной стоимости. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений. Самые интересные предложения в PS Store: Deus Ex: Mankind Divided – 132 грн (скидка 86%)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – 251 грн (скидка 86%)

Комплект BioWare (Mass Effect: Andromeda и Dragon Age: Inquisition) – 399 грн (скидка 80%)

Middle-earth: Shadow of Mordor Gold Edition – 359 грн (скидка 80%)

We Happy Few – 399 грн (скидка 80%)

Unravel – 107 грн (скидка 80%)

Dishonored 2 – 168 грн (скидка 74%)

Battlefield V – 479 грн (скидка 70%)

PUBG – 303 грн (скидка 68%)

Titanfall 2 – 279 грн (скидка 60%)

Rocket League – 324 грн (скидка 50%)

Injustice 2 – 599 грн (скидка 50%)

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 324 грн (скидка 50%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 389 грн (скидка 40%)

Resident Evil 7: Biohazard – 454 грн (скидка 30%) С полным списком предложений можно ознакомиться здесь. Напомним, в этом месяце подписчики PS Plus могут получить ремейк легендарной игры Shadow of the Colossus и платформер Sonic Forces. Кроме того, сейчас в PS Store действует акция "Предложение недели", в рамках которой игроки могут приобрести Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition со скидкой в 70% - за 539 грн. Предложение будет действительно до 5 марта. Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.

