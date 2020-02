Хидео Кодзима получит наивысшую награду BAFTA за выдающиеся достижения

Геймдизайнер Хидео Кодзима получит наивысшую награду Британской академии кино и телевизионных искусств за выдающиеся достижения в области видеоигр BAFTA Academy Fellowship Award.

Как отмечает сама Академия, Кодзима встанет в один ряд с такими выдающимися деятелями кинематографа как Альфред Хичкок, Тельма Шунмейкер, Ингмар Бергман, Стэнли Кубрик и Кэтлин Кэннеди.

В свою очередь Кодзима поблагодарил BAFTA и пообещал и дальше создавать инновации в мире компьютерных игр.

"Большое спасибо за эту награду BAFTA. Я очень польщен и хотел бы воспользоваться моментом, чтобы почтить всех моих предшественников, поскольку я глубоко уважаю их вклад в кино, телевидение и игры. Я также хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении многих лет. Я продолжу создавать инновации, которые будут продвигать индустрию игр вперед", - сказал геймдзайнер.

Напомним, японский геймдизайнер Хидео Коздима поделился в Twitter новым трейлером игры Death Stranding, который выполнен в стиле фильма "1917".

We’re very pleased to announce the renowned game designer Hideo Kojima, best known for Death Stranding and the Metal Gear series, will receive the Fellowship at the #BAFTAGames Awards on 2 April! 🏆



Read the full announcement here 👇https://t.co/kO5RVG5aqj