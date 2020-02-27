цей матеріал доступний українською

Хидео Кодзима получит наивысшую награду BAFTA за выдающиеся достижения

14:27, 27 февраля 2020
Игры
66 0
Кодзима получит наивысшую награду BAFTA / twitter.com/BAFTAGames

Геймдизайнер Хидео Кодзима получит наивысшую награду Британской академии кино и телевизионных искусств за выдающиеся достижения в области видеоигр BAFTA Academy Fellowship Award.

Читайте такжеСоздатель Death Stranding Хидео Кодзима начал работать над новой игрой

Как отмечает сама Академия, Кодзима встанет в один ряд с такими выдающимися деятелями кинематографа как Альфред Хичкок, Тельма Шунмейкер, Ингмар Бергман, Стэнли Кубрик и Кэтлин Кэннеди. 

В свою очередь Кодзима поблагодарил BAFTA и пообещал и дальше создавать инновации в мире компьютерных игр.

"Большое спасибо за эту награду BAFTA. Я очень польщен и хотел бы воспользоваться моментом, чтобы почтить всех моих предшественников, поскольку я глубоко уважаю их вклад в кино, телевидение и игры. Я также хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении многих лет. Я продолжу создавать инновации, которые будут продвигать индустрию игр вперед", - сказал геймдзайнер.

Напомним, японский геймдизайнер Хидео Коздима поделился в Twitter новым трейлером игры Death Stranding, который выполнен в стиле фильма "1917".

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter