Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding в стиле фильма "1917" (видео)

Возможно, геймдизайнер намекает на выход Death Stranding на ПК.

Японский геймдизайнер Хидео Коздима поделился в Twitter новым трейлером игры Death Stranding, который выполнен в стиле фильма "1917".

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В начале 45-секундного ролика показан главный герой игры Сэм Бриджес, который находится на поле боя, куда падает самолет. После мы видим серию сцен, в которых Сэм пробирается по окопам и уклоняется от перекрестного огня.

В конце трейлера можно увидеть дату: 2020 год, что может намекать на выход Death Stranding на ПК или скорый анонс DLC.

В то же время Кодзима известен своей любовью к кинематографу, поэтому новый ролик может быть просто отсылкой к признанному критиками фильму "1917".

Death Stranding - компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разработанная студией Kojima Productions и выпущенная для PlayStation 4 в 2019 году. В основе геймплея лежит доставка посылок из одной точки мира в другую. Управляя главным героем Сэмом, игрок должен выбрать заказ через терминал доставки одного из поселений, погрузить посылку на спину героя и добраться до адресата.

Ожидается, что Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года.