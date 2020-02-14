"Любовь ранит": в Mortal Kombat 11 началось событие, посвященное Дню святого Валентина (видео)
16:08, 14 февраля 2020Игры
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В игру добавили новые скины и бруталити для Кано, Джакса и Китаны.
В Mortal Kombat 11 началось событие ко Дню святого Валентина / mortalkombat.com
В игре Mortal Kombat 11 вышло обновление, которое посвящено Дню святого Валентина.
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В режиме Башня Времени началось событие Be Mine Tower с праздничными модификаторами, где во время боя над игроками будут летать купидоны с оглушающими стрелами.
Кроме того, в игру добавили новые скины и бруталити для Кано, Джакса и Китаны.
Событие завершится 17 февраля.
Be mine… FOREVER! The Valentine’s Day Tower is now live, featuring NEW Brutalities for Kano, Jax and Kitana! #MK11pic.twitter.com/00z4w2mL9w— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) February 13, 2020
Напомним, компания Warner Bros. Animation выпустила трейлер анимационного фильма по мотивам культового файтинга Mortal Kombat.
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