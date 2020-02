"Любовь ранит": в Mortal Kombat 11 началось событие, посвященное Дню святого Валентина (видео)

В игре Mortal Kombat 11 вышло обновление, которое посвящено Дню святого Валентина.

В режиме Башня Времени началось событие Be Mine Tower с праздничными модификаторами, где во время боя над игроками будут летать купидоны с оглушающими стрелами.

Кроме того, в игру добавили новые скины и бруталити для Кано, Джакса и Китаны.

Событие завершится 17 февраля.

Be mine… FOREVER! The Valentine’s Day Tower is now live, featuring NEW Brutalities for Kano, Jax and Kitana! #MK11pic.twitter.com/00z4w2mL9w