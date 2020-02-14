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"Любовь ранит": в Mortal Kombat 11 началось событие, посвященное Дню святого Валентина (видео)

16:08, 14 февраля 2020
Игры
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В Mortal Kombat 11 началось событие ко Дню святого Валентина / mortalkombat.com

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В режиме Башня Времени началось событие Be Mine Tower с праздничными модификаторами, где во время боя над игроками будут летать купидоны с оглушающими стрелами.

Кроме того, в игру добавили новые скины и бруталити для Кано, Джакса и Китаны.

Событие завершится 17 февраля. 

Напомним, компания Warner Bros. Animation выпустила трейлер анимационного фильма по мотивам культового файтинга Mortal Kombat.

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