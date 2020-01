Над Half-Life: Alyx работает 80 человек и релиз состоится вовремя

Разработчики ответили на вопросы игроков.

Вчера на сайте Reddit сотрудники студии Valve провели сессию Ask Me Everything, в рамках которой ответили на вопросы игроков о Half-Life: Alyx.

Разработчики объяснили, что в течении долгих лет не говорили с поклонниками про Half-Life, так как не вели активных работ над новой игрой по франшизе. Однако теперь не собираются утаивать информацию. К тому же, по словам сотрудников Valve, Half-Life: Alyx уже практически готова. «За исключением некоторых моментов в финальной сцене, игра готова. Многие из нас в Valve, в том числе и тестеры, прошли всю кампанию по несколько раз. Прямо сейчас мы занимаемся полировкой и исправлением багов — как раз что мы и надеялись делать на данном этапе цикла разработки. Мы уверены, что релиз состоится вовремя», - отметили разработчики.

Также создатели Alyx рассказали, что над игрой работает около 80-ти человек, и что сценарист оригинальных частей Half-Life Марк Лэйдлоу помогал им в разработке новой части.

Кроме того, в Valve рассказали, что музыку к Alyx написал Майк Мораски – автор саундтреков к Portal 2 и Team Fortress 2. Однако при работе над Alyx он консультировался с композитором оригинальных частей Half-Life Келли Бейли.

На сессии вопросов и ответов также был затронут геймплей игры. В частности, один из сотрудников Valve признался, что боялся проходить локации, где присутствовали хедкрабы – существа-паразиты, которые цепляются на голову игрока. Чтобы уменьшить испуг от этих существ, разработчик снимал шлем виртуальной реальности и проходил соответствующие отрезки игры глядя в монитор. Также создатели добавили, что у игроков будет возможность надеть на хедкраба ведро и смотреть, как тот ползает.

Еще сотрудники Valve объяснили почему в игре прорисованы только кисти персонажа, а не руки целиком. По словам разработчиков, в VR-шлеме игроки этого не замечают. Это бросается в глаза только тем, кто следит за геймплеем на экране компьютера. Однако они пояснили, что игра симулирует невидимые руки. Это нужно для того, чтобы избежать нелогичных ситуаций. К примеру, если игрок просунул запястье в ящик стола, то он не должен закрыться, так как по логике ему это мешает сделать остальная часть руки.

Напомним, Half-Life: Alyx выйдет в марте этого года. Игра предназначена только для шлемов виртуальной реальности, таких как Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и шлемов на Windows Mixed Reality. Главной особенностью игры станет новая система управления — перчатки Gravity Gloves. Они позволят геймерам по-новому взаимодействовать с игровым окружением — подбирать оружие на расстоянии, и решать головоломки.