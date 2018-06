EUkraine: Эксперты обсуждают итоги первого месяца безвиза (прямая трансляция)

В УНИАН в рамках совместного с Представительством Европейского Союза в Украине проекта #EUkraine проходит круглый стол на тему: "Берут ли украинцы Европу штурмом? Итоги безвизового режима с ЕС после первого месяца действия".

Во время круглого стола будут обсуждаться вопросы:

Какая статистика нам доступна и о чем она на самом деле говорит?

Какое количество украинцев въехало в ЕС после введения безвизового режима?

Какие страны Европы интересуют украинцев больше всего?

Увеличилось ли количество отказов во въезде украинским гражданам и по каким причинам?

Увеличилось ли количество претендентов на получение убежища в ЕС после введения безвизового режима?

Что безвиз уже изменил в нашей жизни?

Как он повлиял на деятельность государственных и частных институтов, непосредственно связанных с путешествиями?

Как он повлиял на бизнес?

Какие изменения ожидаются в ближайшее время?

Каким образом и по каким признакам мы сможем отследить влияние безвиза на смену ценностей и систему мышления украинцев?

Участники круглого стола: Юргис Вилчинскас, руководитель отдела прессы и информации Представительства ЕС в Украине, Василий Крылич, начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД, Олег Слободян, спикер Государственной пограничной службы Украины, Ирина Сушко, исполнительный директор ОО «Европа без барьеров", Эдуард Хачатурян, директор туристической компании AVENTOUR, Иветта Деликатная, лидер проекта "Открой Европу". Модератор: Елена Лобова, партнер ОО Change Communication.

К участию приглашены: представители Представительства Европейского Союза в Украине (Delegation of the European Union to Ukraine), представители Министерства иностранных дел Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, ведущие специалисты туристического бизнеса, эксперты ОО «Европа без барьеров" и ОО "Реанимационный пакет реформ"