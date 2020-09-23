Вспышка возникает во время долговременного общения в организованном коллективе.

Председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан убежден, что вспышки COVID-19 после местных выборов 25 октября не будет.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

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"Выборы – это то мероприятие, где вспышки не будет. Потому что к вспышке приводит долговременное общение в организованных коллективах, более 15 человек. При выборах такого общения нет", - отметил Рубан.

Также чиновник напомнил о трех правилах: ограниченное общение, проветривание помещений и соблюдение санитарных правил.

Выборы в условиях карантина

12 сентября член ЦИК Сергей Постивый заявил о разработке алгоритма проведения местных выборов 25 октября с учетом карантинных ограничений.

ЦИК предварительно рекомендовала принять такие правила во время организации и проведения выборов в регионах: соблюдение социальной дистанции, не более чем четыре человека за один стол бюллетеней, обеспечение дезинфекторами, отдельные кабинки для людей с симптомами ОРВИ и запрет на публичные мероприятия с участием кандидатов в депутаты внутри помещений.

22 сентября на сайте Рады появился проект закона, принятие которого позволит участвовать в голосовании избирателям с высокой температурой.

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Автор: Яна Ставская