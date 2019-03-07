Мураев снимает свою кандидатуру в пользу Вилкула на выборах президента Украины

В свою очередь, Вилкул заявил, что в случае победы на президентских выборах он будет рекомендовать Мураева на пост премьер-министра.

Кандидат в президенты от партии "Наши" Евгений Мураев снял свою кандидатуру с президентских выборов и заявил о своей поддержке лидера партии "Оппозиционный Блок - партия мира и развития" Александра Вилкула.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, пишет издание Остров.

"Мы готовы объединить свои усилия. Людей, штабы, ресурсы, чтобы противостоять этой власти. Я снимаю свою кандидатуру в пользу Вилкула", - сказал он.

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По словам Мураева, в ближайшее время пройдет объединительный съезд, который позволит создать "реально сильную оппозиционную силу".

В свою очередь, Вилкул заявил, что в случае победы на президентских выборах он будет рекомендовать Мураева на пост премьер-министра. Кроме того, Мураев должен возглавить объединенную партию на парламентских выборах.

Согласно последнему социологическому опросу группы "Рейтинг", проведенного в феврале 2019 года, за Евгения Мураева готовы проголосовать 2,5% избирателей, за Александра Вилкула - около 2%.

5 марта Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в президенты мэра Львова, лидера партии "Объединение "Самопомощь" Андрея Садового, который решил сняться с выборов в пользу Анатолия Гриценко. После отмены регистрации Садового осталось 43 кандидата в президенты.

Окончательный перечень кандидатов в президенты, которые будут включены в избирательный бюллетень, станет известным 8 марта.

Выборы президента пройдут 31 марта.