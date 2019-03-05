ЦИК сняла Садового с президентских выборов

Его также обязали вернуть удостоверение кандидата в президенты.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию Андрея Садового кандидатом в президенты Украины.

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Как сообщает гражданская сеть «Опора», соответствующее решение было принято на заседании комиссии единогласно.

ЦИК также обязала Садового вернуть удостоверение кандидата в президенты.

Сейчас на выборах зарегистрировано 43 кандидата.

Как сообщалось, львовский городской голова Андрей Садовый 1 марта объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

В интервью СМИ Садовый рассказал, что на его решение повлиял скандал с хищениями в оборонке, отмена статьи о незаконном обогащении и социологические рейтинги.