ЦИК сняла Садового с президентских выборов
17:06, 05 марта 2019Выборы 2019
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Его также обязали вернуть удостоверение кандидата в президенты.
Садовый официально больше не является кандидатом в президенты / фото УНИАН
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию Андрея Садового кандидатом в президенты Украины.
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Как сообщает гражданская сеть «Опора», соответствующее решение было принято на заседании комиссии единогласно.
ЦИК также обязала Садового вернуть удостоверение кандидата в президенты.
Сейчас на выборах зарегистрировано 43 кандидата.
Как сообщалось, львовский городской голова Андрей Садовый 1 марта объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.
В интервью СМИ Садовый рассказал, что на его решение повлиял скандал с хищениями в оборонке, отмена статьи о незаконном обогащении и социологические рейтинги.
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