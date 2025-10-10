Восстановительные работы во всех регионах начались сразу после отбоя воздушных тревог.

В Киеве полное восстановление водоснабжения ожидается в течение нескольких часов. Что касается энергоснабжения, то уже заживлена критическая инфраструктура.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"У нас есть соответствующее поручение по каждому региону, и все службы работают для того, чтобы как можно быстрее запитать абонентов. В Киеве мы ожидаем полного восстановления водоснабжения в течение нескольких часов, по энергоснабжению уже заживлена критическая инфраструктура и дальнейшие работы продолжаются", - сказала Свириденко.

Видео дня

По ее словам, во всех регионах после отбоя воздушных тревог начались восстановительные работы, работают ремонтные бригады. Привлечены все необходимые службы.

Свириденко также отметила, что это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно против объектов энергетики, комбинированный удар, значительная часть ракет в ударе - баллистические.

Глава правительства добавила, что в столице и Кировоградской области ожидается полное восстановление водоснабжения до конца дня.

Отмечается, что в Киевской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях сейчас действуют графики аварийных отключений и специальные графики, о которых отдельно будет сообщать "Минэнерго" и "Укрэнерго".

Она также указала, что в Киеве и других областях было увеличено количество патрулей полиции на улицах и в транспорте.

Ночная атака России на Украину - последние новости

В ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по объектам энергоинфраструктуры Украины, в результате чего во многих областях имеются перебои со светом, введены графики отключений. Так, в Киеве возникли проблемы с электроснабжением в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском, Святошинском районах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ночью российские оккупанты ударили по Украине более 450 дронами и более 30 ракетами с целью лишить украинцев всего того, что обеспечивает нормальную жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: