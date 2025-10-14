В результате обстрела пригородные поезда будут курсировать по измененному маршруту без заезда на станцию Тимково.

Ночью россияне нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Кировоградской области. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram.

"Враг продолжает уничтожать объекты критической инфраструктуры области. На этот раз на территории Долинской и Новопражской громад. Предварительно - без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы", - отметил он.

В то же время, "Укрзализныця" проинформировала, что в результате обстрела пригородные поезда будут курсировать по измененному маршруту без заезда на станцию Тимково. В частности, по измененному маршруту будут курсировать (без заезда до станции Тимково) будут курсировать:

Видео дня

№6035/6036 Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка);

№6041 Долинская - Помошная;

№6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);

№6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);

№6488 Высунь - Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).

Также, сообщается, что сегодня временно не будут курсировать поезда Кировоградщины №6039 Долинская - Тимково и №6040 Тимково - Долинская.

Удар по Харькову 14 октября

Как сообщал УНИАН, ночью российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову, одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Произошло 2 очага возгорания.

Есть пострадавшие, но их количество не указали. В ГСЧС добавили, что все пациенты, которые находились в момент вражеской атаки в больнице, переведены в другое лечебное учреждение.

Вас также могут заинтересовать новости: