Ночью россияне нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Кировоградской области. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram.
"Враг продолжает уничтожать объекты критической инфраструктуры области. На этот раз на территории Долинской и Новопражской громад. Предварительно - без жертв. Есть повреждения зданий. Без света 5 населенных пунктов. На объектах пожары ликвидированы", - отметил он.
В то же время, "Укрзализныця" проинформировала, что в результате обстрела пригородные поезда будут курсировать по измененному маршруту без заезда на станцию Тимково. В частности, по измененному маршруту будут курсировать (без заезда до станции Тимково) будут курсировать:
- №6035/6036 Помошная - Долинская (вместо Помошная - Знаменка);
- №6041 Долинская - Помошная;
- №6466/6455 Высунь - Пятихатки (вместо Тимково - Пятихатки);
- №6487 Кривой Рог - Высунь (вместо Кривой Рог - Тимково);
- №6488 Высунь - Кривой Рог (вместо Тимково - Кривой Рог).
Также, сообщается, что сегодня временно не будут курсировать поезда Кировоградщины №6039 Долинская - Тимково и №6040 Тимково - Долинская.
Удар по Харькову 14 октября
Как сообщал УНИАН, ночью российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову, одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Произошло 2 очага возгорания.
Есть пострадавшие, но их количество не указали. В ГСЧС добавили, что все пациенты, которые находились в момент вражеской атаки в больнице, переведены в другое лечебное учреждение.