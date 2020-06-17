В "Укрзализныце" обнаружили нарушения при закупке запчастей на 7 миллионов гривень

"Укрзализныця" за найденные нарушения уволила руководителя електровагоноремонтного завода.

"Укрзализныця" прекратила полномочия Василия Дутчака на должност и.о. председателя правления ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что во время отчета по результатам работы в первом полугодии 2020 года Дутчака перед наблюдательным советом выявлен ряд нарушений.

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"В частности, завод превысил на 7 млн грн плановые затраты на закупку запчастей для ремонта электропоездов. При этом стоимость комплектующих в этом году не росла, а по некоторым позициям наоборот цены снизились", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця обратится в Государственную аудиторскую службу Украины для проведения комплексного аудита этого подразделения компании", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, сегодня правоохранители пришли с обысками в структурные подразделения АО "Укрзализныця" сразу в пяти регионах Украины из-за закупки некачественных запчастей.

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