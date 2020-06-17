В "Укрзализныцю" пришли с обысками из-за закупки некачественных запчастей (фото)

Санкционированные судом обыски проводятся в структурных подразделениях "Укрзализныци" и в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства.

Правоохранители проводят обыски в структурных подразделениях АО "Укрзализныця" в пяти регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Прокурорами Офиса генерального прокурора совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и следователями Национальной полиции в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты имущества АО "Укрзализныця" (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) проводятся санкционированные судом обыски в структурных подразделениях акционерного общества и в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства в пяти регионах Украины", - говорится в сообщении.

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В ходе следствия установлено, что в течение 2017-2019 годов должностными лицами региональных филиалов АО "Укрзализныця" - "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога", перечислено 70 млн грн на счета подконтрольных предприятий за поставки чугунных тормозных колодок, которые не соответствуют техническим условиям и производятся из других сплавов металлов, что приводит к увеличению расходов АО "Укрзализныця" на приобретение комплектующих.

"В результате использования некачественной продукции создаются предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге во время осуществления пассажирских и грузовых перевозок", - говорится в сообщении.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у должностных лиц АО "Укрзализныця" и представителей частных компаний по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения по электронному приобретению билетов сообщения "Киев-Борисполь".

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